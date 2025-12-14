Emine Erdoğan: Psikoterapi erişilebilir olmalı

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) Psikoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (İPAM) açılışına katıldı. Programda, İHÜ Mütevelli Heyeti Başkanı İrfan Gündüz, üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Necmeddin Bilal Erdoğan ile Rektör Prof. Dr. Atilla Arkan ve eşi Doç. Dr. Zeynep Arkan tarafından Emine Erdoğan’a günün anısına Ayasofya’nın anahtarının replikası takdim edildi. Emine Erdoğan, açılıştaki konuşmasında küresel sağlık göstergelerine bakıldığında dünya genelinde her 4 insandan 1’inin hayatının bir noktasında ruh sağlığı sorunları yaşadığını gördüklerini ifade ederek özetle şunları söyledi:

MÜZİK VE SU SESİYLE TEDAVİ

“Orta Çağ Anadolu’da bilimsel bir dönem olarak yaşanmıştır. Orta Çağ Avrupası’nda ruh hastalıklarından mustarip insanlar türlü türlü işkenceler görür, ateşe atılır ve bu suretle ruhlarının kurtarıldığına inanılırdı. Oysa 13. yüzyılın başlarında bile Anadolu tıbbında ruhsal hastalıklar ilaçla, müzikle ve su sesiyle tedavi ediliyordu. Her biri letafetiyle insanı hayrete düşüren tedavi yöntemleri kullanılmıştır. Mesela hastanelerde lale, sümbül, reyhan gibi çiçekler yetiştirilmiş, çiçeklerin güzelliğinden ve kokusundan istifade edilmiştir. Hastalara Kuran’ı Kerim okunmuş, kuş ve su sesleri dinlettirilmiştir. Süleymaniye Darüşşifasında, ruh sağlığı hastaları için ayrı bir bölüm olması bu alanda gelinen ileri seviyenin ve insana verilen değerin büyüklüğünün bir ifadesidir. Halihazırda dünyada yaklaşık 300 milyon kişi depresyonla mücadele ediyor. 284 milyon kişi anksiyete bozukluğu yaşıyor. Yine dünya genelinde bu rahatsızlıklar çoğunlukla antidepresanlarla tedavi edilmeye çalışılıyor. Ne yazık ki bu ilaçların reçete edilme oranı da hızla artıyor. Psikoterapi hizmetleri insanın içsel gücünü artırır ve hayatın zorlukları karşısında dirençli kılar. O nedenle psikoterapinin herkes için erişilebilir olmasının hayati bir önemi vardır. Merkezin psikoterapi hizmetleriyle büyük hizmetlerde bulunacağına eminim.”