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Emine Erdoğan: Plastikler gezegenin mavisini solduruyor

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#Emine Erdoğan#BİRLEŞMİŞ Milletler#Sıfır Atık
Emine Erdoğan: Plastikler gezegenin mavisini solduruyor
Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2025 07:00

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, BM Genel Kurulu’nda 14 Aralık 2022’de Türkiye’nin ana sunuculuğunda; 105 ülkenin de ortak sunucu olduğu ‘sıfır atık’ kararının oybirliğiyle kabul edilmesiyle ilan edilen, ‘30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü’nün yıldönümü kapsamında video mesaj yayınladı.

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Videoda bu yıl ‘Uluslararası Sıfır Atık Günü’nün 3’üncü yılının kutlandığını belirten Emine Erdoğan, bu seneki kutlamalar için ‘Moda ve Tekstilde Sıfır Atığa Doğru’ temasını seçtiklerini ifade etti.

MODA RÜZGÂRInın yıkıcılığı

Bu sektörün çevre kirliliğindeki yüksek payını enine boyuna tartışmayı, süratle esen ‘moda rüzgârının’ yıkıcı etkilerine birlikte bakmayı istediklerini bildiren Emine Erdoğan, “Haydi gelin işe ‘Giymediğim giysiler nereye gidiyor?’ sorusuyla başlayalım. Her 1 saniyede, 1 çöp kamyonu dolusu giysi yakılıyor ya da dünyanın atık depolama sahalarına gönderiliyor. Tekstil sektörü, her yıl 215 trilyon litre su kullanıyor. Sırf rengini beğenmediğimiz için attığımız kıyafetlerle  litrelerce suyu maalesef boşa harcıyoruz. Su kıtlığıyla mücadele eden milyonların hayatı, bu yüzden her gün biraz daha zorlaşıyor” ifadelerini kullandı. Erdoğan, okyanuslara karışan trilyonlarca mikroplastiğin yüzde 9’unun tekstil sektöründen geldiğine işaret ederek, ‘masmavi’ gezegenin renginin plastiklerle solduğuna dikkati çekti. Elyaf üretimi için kullanılan arazilerin, milyarlarca benzersiz canlı organizmayı yeryüzünden sildiğinin altını çizen Emine Erdoğan, birçok türün hızla ‘kaybolan güzellikler’ arasında yerini aldığını belirtti. Bu nedenle modada yavaşlamanın, tekstilde doğayla kucaklaşmanın zamanı olduğunu vurgulayan Emine Erdoğan, bunun için tek yapılması gerekenin döngüsel üretim ile tüketim modellerine geçmek olduğunu kaydetti.  

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DÜNYADA SIFIR ATIK GÜNÜ

‘30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü’ dünyanın pek çok noktasında bulunan diplomatik temsilciliklerde kutlandı. Bu kapsamda, şu ana kadar BM Cenevre Daimi Temsilciliği, BM Nairobi Daimi Temsilciliği, UNESCO Daimi Temsilciliği ve BM Daimi Temsilciliği’nde etkinlikler düzenlendi. Ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca sıfır atık konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla ‘Moda ve tekstilde sıfır atığa doğru’ temasıyla 81 ilde de çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Emine Erdoğan: Plastikler gezegenin mavisini solduruyor

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Senegalli çevre aktivisti Modou Fall, namıdiğer “Plastik Adam”, yüzlerce poşetten oluşan kostümüyle başkent Dakar sokaklarında çevre kirliliği konusunda farkındalık oluşturmaya çalıştı.

 

 

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#Emine Erdoğan#BİRLEŞMİŞ Milletler#Sıfır Atık

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