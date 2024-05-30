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Emine Erdoğan paylaştı! Sıfır Atık projesine bir ödül daha

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#Emine Erdoğan#Sıfır Atık#Bakan Özhaseki
Emine Erdoğan paylaştı Sıfır Atık projesine bir ödül daha
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2024 10:08

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sıfır Atık projesinin Akdeniz Parlamenter Asamblesi (AKDENİZ- PA) tarafından Yeşil Dönüşüm kategorisinde En İyi Proje Ödülü’ne layık görüldüğünü açıkladı.

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Emine Erdoğan'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

Sıfır Atık projemizin Akdeniz Parlamenter Asamblesi (AKDENİZ- PA) tarafından Yeşil Dönüşüm kategorisinde En İyi Proje Ödülü’ne layık görülmesi, ülkemiz adına gurur vericidir.

Ödülü, aynı zamanda bu başarının paydaşları da olan bütün #SıfırAtık gönüllüleri adına kabul etmekten mutluluk duydum.

Zira Sıfır Atık projesi, Türkiye’deki doğa dostu her bir vatandaşımızın ve kurumun kalbinde yeşererek, dünya çapında yankı bulan bir harekete dönüşmüştür.

Bu anlamlı ödül, iklim krizi ve çevre sorunlarıyla mücadelede Türkiye’nin kararlı tutumunun uluslararası arenada takdir gördüğünün de bir göstergesidir.

Ortak evimiz dünyanın geleceği için emek veren tüm doğa sevdalılarına, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile Akdeniz Parlamenter Asamblesi’ne destekleri için yürekten teşekkür ediyorum.

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#Emine Erdoğan#Sıfır Atık#Bakan Özhaseki

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