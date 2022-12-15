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BM kararını Emine Erdoğan duyurdu: Dünya Sıfır Atık Günü

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#Emine Erdoğan#Dünya Sıfır Atık Günü#Birleşmiş Milletler
BM kararını Emine Erdoğan duyurdu: Dünya Sıfır Atık Günü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2022 20:26

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in 30 Mart'ı "Dünya Sıfır Atık Günü" ilan etmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı girişimimizin ardından gayretlerimiz neticesinde 30 Mart, BM kararıyla resmen "Dünya Sıfır Atık Günü" ilan edildi. Bu gururun haklı paydaşları olarak yediden yetmişe projemizi sahiplenen, benimseyen, geliştiren halkımıza ve üstün gayretleri için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in 30 Mart'ı "Dünya Sıfır Atık Günü" ilan etmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Emine Erdoğan, "Sıfır Atık hareketi, çocuklarımız için düşlediğim mavi ve yeşilin egemenliğinde bir geleceğin tezahürü. 2017’den günümüze kartopu misali gönülden gönüle büyüyerek, seferberliğe dönüştü. Bugün, küresel Sıfır Atık idealimizin ulaştığı noktayı görmek ise tarifsiz bir duygu. SıfırAtık İyi Niyet Beyanı girişimimizin ardından gayretlerimiz neticesinde 30 Mart, BM kararıyla resmen "Dünya Sıfır Atık Günü" ilan edildi. Türkiye olarak BM Genel Kurulu'na sunduğumuz karar tasarısı, 105 eş-sunucu ülkenin desteğini aldı. Bu gururun haklı paydaşları olarak yediden yetmişe projemizi sahiplenen, benimseyen, geliştiren halkımıza ve üstün gayretleri için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

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BM kararını Emine Erdoğan duyurdu: Dünya Sıfır Atık Günü

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#Emine Erdoğan#Dünya Sıfır Atık Günü#Birleşmiş Milletler

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