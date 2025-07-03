Emine Erdoğan Papa’yla görüştü

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PAPALIK Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde gerçekleşecek “Kardeşlik Temelli Ekonomi-Etik Çoktaraflılık” başlıklı etkinlikte konuşmak üzere Vatikan’da bulunan Emine Erdoğan, Vatikan Apostolik Sarayı’nda Papa 14. Leo ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Kısa süre önce göreve seçilen Papa 14. Leo’yu tebrik eden Erdoğan, bunun Hıristiyan alemi için hayırlara vesile olmasını temenni etti.

GAZZE’YE DİKKAT ÇEKTİ

Görüşmede, İsrail saldırısı ve ablukası altındaki Gazze’de yaşanan insanlık dramının üzerinde durulurken Emine Erdoğan, kalıcı ateşkes ve insani yardımların ulaştırılması için Papa’ya “Gazze konusunda Hıristiyan dünyası daha gür sesle destek çıkmalı” çağrısı yaptı. Bölgede yaşayan, kiliseleri ve cemaatleri sürekli tehdit altında bulunan Hıristiyanların da artık huzur bulması gerektiğini Papa’ya iletti. İslam düşmanlığı, ırkçılık ve hoşgörüsüzlüğün endişe verici derecede artış gösterdiğine de dikkati çeken Erdoğan, bu eğilimlerin sadece yöneldikleri hedef grup bakımından değil, toplumun tüm kesimleri için tehlike oluşturduğunu vurguladı. Papa 14. Leo’nun da Emine Erdoğan’a, Vatikan’ın uzun yıllardır Ortadoğu’daki çözümün bir parçası olma ilkesine göre hareket ettiğini söylediği ve Vatikan’ın da Filistin’de iki devletli çözümü ve barışı desteklediğini ifade ettiği öğrenildi.

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PAPA: TÜRKİYE BARIŞ İÇİN ÖNEMLİ SES

Papa 14. Leo’nun görüşmede Emine Erdoğan’a, Ortadoğu’da çok fazla grubun Hıristiyanların haklarına saygı duymadığını, Türkiye’de Hıristiyanların ve başka azınlıkların haklarının korunmasının bir model oluşturduğunu söylediği öğrenildi. Papa’nın, “Türkiye, bu açıdan Ortadoğu’da barış için önemli ses” dediği de kaydedildi.

‘SIFIR ATIK’A DESTEK DAVETİ

‘Sıfır Atık’ hareketinden Papa’ya bahseden Erdoğan, harekete destek vermesinin önemli olduğunu söyledi. Papa 14. Leo’nun da buna karşılık, “Kesinlikle birlikte çalışma yolları bulmalıyız” dediği öğrenildi.