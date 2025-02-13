×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Emine Erdoğan, Pakistan'da Pak-Türk Maarif Uluslararası Okulları’nı ziyaret etti

Güncelleme Tarihi:

#Emine Erdoğan#Pakistan#İslamabad
Emine Erdoğan, Pakistanda Pak-Türk Maarif Uluslararası Okulları’nı ziyaret etti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2025 14:36

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, İslamabad’da Pak-Türk Maarif Uluslararası Okulları’nı ziyaret etti. Emine Erdoğan, "Burada eğitim gören kız çocuklarımızla bir araya gelmek, onların azmi ve öğrenme tutkusu ile ilham verici bir buluşmaya vesile oldu. Yalnızca akademik başarıya odaklanmayan merkezde, öğrencilerin spordan, sanata her alanda yeteneklerini geliştirebiliyor olmaları memnuniyet verici" dedi.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, İslamabad’da Pak-Türk Maarif Uluslararası Okulları’nı ziyaret etti.

Ziyareti sırasında öğrencilerle bir araya gelen Emine Erdoğan açıklamasında, "Eğitimle güçlenen her birey, daha yaşanabilir bir dünya için atılmış en kıymetli adımdır. İslamabad’da Pak-Türk Maarif Uluslararası Okulları’nı ziyaret ettim. Burada eğitim gören kız çocuklarımızla bir araya gelmek, onların azmi ve öğrenme tutkusu ile ilham verici bir buluşmaya vesile oldu. Yalnızca akademik başarıya odaklanmayan merkezde, öğrencilerin spordan, sanata her alanda yeteneklerini geliştirebiliyor olmaları memnuniyet verici. Geri dönüşüm malzemelerinden ürettikleri eserleri hayranlıkla inceledim. Bizi sevgi, muhabbet ve samimiyetle karşılayan dost ülke Pakistan’ın çocuklarına başarılar diliyor, Maarif Okulları’nın geleceğe yön veren vizyonunu destekleyen herkesi tebrik ediyorum" dedi.

Emine Erdoğan, Pakistanda Pak-Türk Maarif Uluslararası Okulları’nı ziyaret etti
Emine Erdoğan, Pakistanda Pak-Türk Maarif Uluslararası Okulları’nı ziyaret etti

Emine Erdoğan, Pakistanda Pak-Türk Maarif Uluslararası Okulları’nı ziyaret etti


 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Emine Erdoğan#Pakistan#İslamabad

BAKMADAN GEÇME!