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Emine Erdoğan, Özbekistan'da bir eğitim kurumunun açılışına katıldı

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#Emine Erdoğan#Özbekistan#Eğitim Kurumu
Emine Erdoğan, Özbekistanda bir eğitim kurumunun açılışına katıldı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2026 17:11

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Özbekistan'da Rehabilitasyon Merkezli ‘IMKON’ Özel Okul Öncesi Eğitim Kurumu’nun açılışına katıldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Semerkant’ta kıymetli lider eşleriyle birlikte açılış kurdelesini kestiğimiz Rehabilitasyon Merkezli ‘IMKON’ Özel Okul Öncesi Eğitim Kurumu’nun hayırlı olmasını diliyorum. Merkezin eğitim ve rehabilitasyon alanlarını gezerek özel gereksinimli çocuklarımıza sunulan imkanları yerinde inceledik. Burada her çocuğun gelişimi kendi ihtiyaçları doğrultusunda destekleniyor ve ona yeni becerilerle beraber hayata daha güçlü katılma fırsatı sunuluyor. Kardeş Özbekistan’ın evlatlarının geleceğine umut, anne babalarının yüreğine güç veren bu anlamlı girişimde emeği bulunan herkesi gönülden tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, Özbekistanda bir eğitim kurumunun açılışına katıldı

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#Emine Erdoğan#Özbekistan#Eğitim Kurumu

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