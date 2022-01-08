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Emine Erdoğan: Öteki olmamak hepimizin hakkı

#Emine Erdoğan#Engelliler#Engelsiz Şehirler Fikir Ve Proje Yarışması
Emine Erdoğan: Öteki olmamak hepimizin hakkı

Engelsiz Şehirler Fikir ve Proje Yarışması’nın ödül töreninde konuşan Emine Erdoğan, “Öteki olmamak, toplumda bir yeri olduğunu hissetmek ve ihtiyaçlarının hayatta karşılığını bulmak hepimizin hakkıdır” dedi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, ‘Engelsiz Şehirler’ sloganıyla düzenlenen Engelsiz Şehirler Fikir ve Proje Yarışması’nın ödül törenine katıldı. Türkiye Belediyeler Birliği ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın işbirliğinde, “Engelli bireylerin günlük hayatlarında kısıtlama, sıkıntı ve engelle karşılaşmadan, herhangi bir yardıma muhtaç kalmadan, tüm kentsel hizmetlere ulaşmalarını sağlayacak faaliyetlerin geliştirilmesi ve toplumsal farkındalığın arttırılması” amacıyla yapılan yarışmanın ödül töreni, İstanbul Pendik Belediyesi Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin’in de katıldığı törende, dereceye giren belediyelere ödüllerini Emine Erdoğan verdi.

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200 BELEDİYE BAŞVURDU

Yaklaşık 200 belediyenin başvurduğu yarışmanın ardından konuşan Emine Erdoğan, özetle şunları söyledi: “Engelli bireylerin istedikleri zaman özel ya da kamuya ait her fiziksel mekâna rahat ve özgürce ulaşmaları gerekir. Bazen, kaldırım rampalarının önüne park etmiş araçları gördüğümde çok üzülüyorum. Bilhassa alışveriş merkezlerinde, engelli park yerini kullanan sürücüler görüyoruz. Engelli bir birey olduğunuzu ve size ayrılan yerin, ihtiyacı olmayan biri tarafından işgal edildiğini düşünün bir kere! En başta bu bile, bir insana kendini öteki gibi hissettirmez mi? Öteki olmamak, toplumda bir yeri olduğunu hissetmek ve ihtiyaçlarının hayatta karşılığını bulmak hepimizin hakkıdır. Başkalarının hakkına riayet etmek, saygı göstermenin en doğru yoludur. Elverişli fiziksel bir çevre ile insanların eşit biçimde hayata katılmalarını sağlamak bir lütuf değil, asli görevimizdir.”

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#Emine Erdoğan#Engelliler#Engelsiz Şehirler Fikir Ve Proje Yarışması

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