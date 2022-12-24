Emine Erdoğan, Olgunlaşma Enstitüleri'nin ortak markasının açılışını yaptı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kültürel hafızanın yaşatılması misyonu ile olgunlaşma enstitülerinde üretilen ürünler, 2021 yılında 'Bohça' markası ile dünyaya açıldı.

Markanın ikinci şubesi Emine Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in katılımıyla İstanbul Galataport Paket Postanesi bölümünde hizmete açıldı. Açılışa Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in eşi Nebahat Özer, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un eşi Ümmü Eymen Muş, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Osman Sezgin ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Sabahattin Dülger de katıldı.

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"GENÇ TASARIMCILARIMIZA YUVA OLMAYA DEVAM EDİYOR"

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından açılışla ilgili paylaşımda bulundu. Emine Erdoğan, "Olgunlaşma Enstitülerimizin ortak markası Bohça'nın Galataport İstanbul'daki mağazasının açılış kurdelesini kestik. Gelenekseli modernle harmanlayarak Türk kültürünü ilmek ilmek geleceğe taşıyan Bohça'ya ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Uluslararası markalaşma yolunda kararlılıkla ilerleyen Bohça, aynı zamanda genç tasarımcılarımıza da yuva olmaya devam ediyor. Kaybolmaya yüz tutmuş el sanatlarımızın ihyasında emeği geçen hünerli elleri gönülden tebrik ediyorum" dedi.