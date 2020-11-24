MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEmine Erdoğan, öğretmenler ile bir araya geldi
GeriGündem Emine Erdoğan, öğretmenler ile bir araya geldi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 24.11.2020 - 16:36 | Son Güncelleme:

Emine Erdoğan, öğretmenler ile bir araya geldi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Emine Erdoğan, öğretmenler ile bir araya geldi
Abone Olgoogle-news

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla aralarında köy öğretmenlerinin de bulunduğu öğretmen heyetini kabul etti.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Öğretmenler Günü dolayısıyla kabul ettiği öğretmenler ile ilgili fotoğraflı paylaşımda bulundu. Erdoğan, "Geleceğimizin mimarı öğretmenlerimizle birlikteydik. Aralarında fedakar köy öğretmenleri de vardı. Onların şahsında tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum" dedi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle