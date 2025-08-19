×
Güncelleme Tarihi:

Emine Erdoğan, NSosyalden ilk paylaşımını yaptı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2025 11:53

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, NSosyal'den ilk paylaşımını yaptı. Emine Erdoğan "NSosyal ile yepyeni bir yolculuğa hazırız!" ifadelerini kullandı.

TEKNOFEST kuşağı tarafından geliştirilen ve 16 Ağustos'ta 1 milyon kullanıcıyı aştığı duyurulan NSosyal'ın kullanıcı sayısı her geçen gün artıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün NSosyal hesabını açmasının ardından, eşi Emine Erdoğan da NSosyal platformuna katıldı.

"NSOSYAL İLE YEPYENİ BİR YOLCULUĞA HAZIRIZ"

Yeni hesabından ilk paylaşımını yapan Emine Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"NSosyal'den merhaba. Yerli, milli ve bağımsız sosyal ağımızda yer almaktan büyük bir heyecan duyuyor; milletimize bu gururu yaşatan herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Bize ait bu güvenli dijital dünyada, birlikte düşünecek, üretecek ve geleceği ortak değerlerimizle şekillendireceğiz. NSosyal ile yepyeni bir yolculuğa hazırız."

Emine Erdoğan'ın paylaşımında, "Başlıyoruz" etiketi ile Türk bayrağı ve roket emojileri de yer aldı.

