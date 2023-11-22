Emine Erdoğan Newsweek’e konuştu: Hani insanlığın kırmızı çizgisi

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Emine Erdoğan röportajda özetle şunları söyledi:

‘MEÇHUL BEBEK’ YAZISI: (Gazze’deki mevcut durumu nasıl değerlendiriyorsunuz): “Bugüne kadar öldürülen yaklaşık 12 bin 300 Filistinli’nin yüzde 73’ü kadın ve çocuklardan oluşuyor. Hangi meşru sebep bir devlete, bir şehirde yerin üstünü yaşayan her canlı için bir cehenneme, yerin altını ise çocuk nekropolüne dönüştürme hakkını verebilir? Bu tanımlamayı ben değil, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Çocuk Fonu’nun Sözcüsü James Elder yapıyor. El-Şifa Hastanesi’nde çalışan bir doktorun, ‘En zor şeyin ölmüş küçük bir bebeğin vücuduna ‘meçhul bebek x’ yazmak” olduğunu söylemesi, Gazzeli çocukların içinde bulunduğu dehşeti özetliyor. Kimliği belirlenemeyen askerler için kullanılan ‘meçhul asker’ tanımını, bir gün çocuklar için kullanacağımız kimin aklına gelirdi?

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UKRAYNA’DAKİ GİBİ ÇOCUKLARI GETİRECEĞİZ: Daha önce Ukrayna’daki çatışmadan etkilenen bir kısmı özel gereksinimli olmak üzere 1500’e yakın Ukraynalı çocuğu Türkiye’ye getirdik ve halen kurumlarımızca tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Benzer bir girişimi Gazze’de ailesini kaybetmiş çocukların Türkiye’ye getirilmesi için başlattık.

MAHŞERİ VİCDANDA KAYDA GEÇTİ: (ABD’nin Gazze’ye insani, İsrail’e askeri yardım yapması): Ben eminim ki Türkiye Gazze’ye bir yardım uçağı gönderirken, bazı Batı ülkelerinin bölgeye uçak gemileri gönderiyor olması küresel maşeri vicdan tarafından kayda geçmiştir. Bütün bunlara rağmen küresel düzeyde umudu diri tutmak için sebeplerimiz var. Batı başkentlerinde İsrail aleyhine büyük gösteriler yapılıyor. Bu gösteriler küresel vicdanın sesidir. Bu ses susturulamaz.

İNSANLIĞIN KIRMIZI ÇİZGİSİ NEREDE: Vicdanlı her insan için kırmızı çizgi işlemediği bir suçtan dolayı alınmış masum bir insanın canı, bir bebeğin bir damla gözyaşı, bir çocuğun “Yaşamak istiyorum” haykırışı olmalıydı. Burada uluslararası topluma sormak gerek: İnsanlığın kırmızı çizgisi nerededir?

ATEŞKES ÇAĞRISINI YİNELİYORUM: 15 Kasım’da İstanbul’da düzenlediğimiz zirveyi sözden eyleme taşımak niyetindeyiz. Buradan bir kez daha 15 Kasım’da First Lady’ler ile yaptığımız ateşkes ve insani yardım çağrısını yineliyorum.”