×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Emine Erdoğan New York'ta TASC'ın iftar programına katıldı

Güncelleme Tarihi:

#Emine Erdoğan#New York#TASC
Emine Erdoğan New Yorkta TASCın iftar programına katıldı
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2025 11:32

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, New York’ta, Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi’nin (TASC) iftar programına katıldı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Emine Erdoğan, "Uzakları yakın kılan bu buluşmada, Amerika’daki Türk ve Müslüman toplumun güçlenmesi için çalışan gönüllülerimizi yakından tanımaktan memnuniyet duydum" dedi.

Haberin Devamı

Emine Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Birleşmiş Milletler 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü Etkinliği vesilesiyle ziyaret ettiğimiz New York’ta, Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi’nin (TASC) iftar programında, Türk-Amerikan toplumunun değerli mensuplarıyla bir araya geldik.

Uzakları yakın kılan bu buluşmada, Amerika’daki Türk ve Müslüman toplumun güçlenmesi için çalışan gönüllülerimizi yakından tanımaktan memnuniyet duydum.

Yürüttükleri özverili çalışmalarla milli kimliğimizi ve tarihsel şuurumuzu yeni nesillere aktararak koruyorlar.

Bu doğrultuda TASC ailesinin her bir üyesinin, kültürel mirasımızı, gastronomimizi, sanatlarımızı ve sayısız yerel değerimizi evrensel platformlara taşımasını da temenni ediyorum.

Haberin Devamı

Mübarek Ramazan ayının, ABD’deki Türk toplumunun, birlik ve beraberliğinin daha da pekişmesine vesile olmasını diliyorum."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Emine Erdoğan#New York#TASC

BAKMADAN GEÇME!