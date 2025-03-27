Emine Erdoğan, New York'ta ‘Sıfır Atık Enstalasyon Sergisi’ni ziyaret etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ABD’nin New York kentinde ‘Sıfır Atık Enstalasyon Sergisi’ni ziyaret etti. Emine Erdoğan, ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bu sene ‘Moda ve Tekstilde Sıfır Atığa Doğru’ temasıyla kutladığımız 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü kapsamında, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde ‘Yeterince Var!’ mesajıyla ziyarete açılan Sıfır Atık enstalasyon sergisi, bir çözüm çağrısı. Doğayla uyumlu yaşama, sorgulamaya, teknolojinin sunduğu yeni çözümleri keşfetmeye ve birlikte daha sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeye davet. Çünkü biliyoruz ki; değişimi gerçekleştirmek için yeterince insan, yeterince imkan var.

Sergiyi, Birleşmiş Milletlerin değerli temsilcileri ve BM Sıfır Atık Danışma Kurulu üyelerimizle ile beraber deneyimleme fırsatı bulduk. Dünyadaki atık krizini, tekstilin bu döngüdeki yerini ve yeşil bir gelecek için atılabilecek adımları anlatan sergi, bir ay süresince ziyarete açık olacak. Tüm doğa dostlarının bu farkındalık yolculuğunda yerini almasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.