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Emine Erdoğan: 'Nerede Kalmıştık' projesini hayata geçiriyoruz

#Eğitim#Okul#Emine Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Hepimize büyük bir heyecan veren 'Nerede Kalmıştık' projesini hayata geçiriyoruz. Eğitimleri yarıda kalan kadınlarımız ve kız çocuklarımız okula kaldıkları yerden devam edecek" dedi.

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Buğra OLAÇ- Oğuzhan DEMİR/ ANKARA, (DHA)-  Emine Erdoğan'ın himayesinde, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı'nca başlatılan 'Nerede Kalmıştık' eğitim seferberliği projesinin tanıtım toplantısı Ankara'da otelde yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir'in katılımıyla düzenlenen toplantıda konuşan Emine Erdoğan, eğitimin, bir toplumun yegane güç kaynağı olduğunu, hükümetin icraatlarında bu hassasiyeti en ön sıralara taşıdığını söyledi. Eğitimde yapılan reformlar ve sağlanan fırsat eşitliğiyle okullaşma oranının hatırı sayılır şekilde arttığını kaydeden Erdoğan, bugüne kadar sivil toplum kuruluşlarıyla 'Haydi Kızlar Okula', 'Ana-Kız Okuldayız' ve 'Okuryazarlık Seferberliği' gibi birçok kampanya düzenlediklerini, bu çalışmaların sayısız insanın hayatını mucizevi şekilde değiştirdiğini bizzat gördüğünü belirtti. Erdoğan, "Şimdi de hepimize büyük bir heyecan veren 'Nerede Kalmıştık' projesini hayata geçiriyoruz. Bir sebeple eğitimleri yarıda kalan kadınlarımız ve kız çocuklarımız, okula kaldıkları yerden devam edecekler. İnsan kaç yaşına gelirse gelsin, okul sıralarının özlemini, hasretliklerin en büyüğü olarak yaşar. Bu projeyle 81 ilimizde açık öğretim liselerimiz ve halk eğitim merkezlerimiz, kadınlarımızı hem diploma sahibi yapacak hem de mesleki beceri kazandıracak. Ayrıca yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ve soydaşlarımız da 'Açık Öğretim Lisesi Batı Avrupa ve Balkanlar Programı'ndan istifade edebilecek" dedi.

'KADINLAR TOPLUMLARIN AYNASIDIR'

Yeterli eğitimi alan kadınların, aileden güçlü topluma geçişi sağlayan en önemli aktörler olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

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"Takdir edersiniz ki kadınlar aynı zamanda toplumlarının aynasıdır. Köklerimize baktığınızda, medeniyet anlayışımızda kadının en üst mertebede olduğunu görürüz. Anadolu'da kadının, sosyal ve ekonomik hayatın önde gelen bir parçası olduğu hakikattir. Bacıyan-ı Rum, Anadolu Kadınlar Birliği'nin, topluma yön veren konumları bugün bile şaşkınlık vericidir.
Yüzyıllar öncesinde zanaatla ilgilenmişler, yeri gelince vatan müdafaası yapmışlardır. Sosyal sorunlara eğilmişler; dayanışmanın, el uzatmanın, birbirini kalkındırmanın en güzel örnekliklerini sergilemişlerdir. Gençlere yol göstermişler, yetimlere sahip çıkmışlar, yaşlıları himaye etmişlerdir. Maddi sıkıntı içindeki insanlara ekonomik ferahlık sağlayacak yardımlaşma kanalları oluşturmuşlardır. Kadınlarımız, bu mirasa her dönem sahip çıkmış, Kurtuluş Savaşı'nda, bir ülkenin yeniden doğuşunda ve geleceğe attığı adımlarda emsalsiz örnekler sergilemişlerdir."

Emine Erdoğan: Nerede Kalmıştık projesini hayata geçiriyoruz

'İNSAN HER YAŞTA YENİDEN BAŞLAYABİLİR'

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Kadın ve kız çocuklarına seslenen Emine Erdoğan, "Eğitiminiz hangi sebeple yarım kalmış olursa olsun, kendinizi gerçekleştirme serüveniniz hala devam ediyor. Hayatta geç kalınmayan ender şeylerden biri, eğitimdir. İnsan her yaşta, yeniden başlayabilir. Sizden de bu cesareti göstermenizi istiyorum. Bilgi çağı dediğimiz ve teknolojinin hakim güç olduğu günümüzde eğitim, bu dünyaya girmemizi sağlayan tek bilettir" dedi.

Erdoğan, projeyi hazırlayan AK Parti Kadın Kolları Teşkilatı'na ve emeği geçenlere teşekkür etti.

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BAKAN ÖZER: KAYITLARIMIZI 15 EKİM'E KADAR UZATTIK

Milli Eğitim Bakanı Özer ise bakanlık olarak proje kapsamda kadınların yarıda kalmış eğitimlerini tamamlamaları için gerekli her türlü imkanı sunacaklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Özellikle açık öğretim sınavlarına erişimi artırabilmek için yurt içi ve yurt dışı açık öğretim sınavlarını dijital platformlar aracılığıyla online olarak yapacağız. Dolayısıyla bu projeden faydalanmak isteyen kadınlarımız, eğitimlerini çok rahat bir şekilde tamamlayabilecek. Bugün tanıtımını yaptığımız projeye katılımı artırmak için açık öğretim ve olgunlaşma enstitüleri kayıtlarımızı aslında kapanmıştı. 15 Ekim 2021 tarihine kadar uzattığımızın müjdesini de buradan duyurmak isterim."

 

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#Eğitim#Okul#Emine Erdoğan