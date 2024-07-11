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Emine Erdoğan, NATO Zirvesi'nde lider eşleri ile bir araya geldi

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#Emine Erdoğan#NATO#ABD
Emine Erdoğan, NATO Zirvesinde lider eşleri ile bir araya geldi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2024 11:28

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için bulunduğu Washington’da lider eşleri ile bir araya geldi.

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Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Emine Erdoğan, şu ifadelere yer verdi: 

Zirveler, ülkelerimiz arasındaki bağları güçlendirmek ve ortak değerlerimizi pekiştirmek adına büyük önem taşıyor.

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi vesilesiyle Washington’da lider eşleri ile bir araya geldik.

ABD Başkanı’nın eşi Jill Biden ev sahipliğinde Amerikan Tarihi Ulusal Müzesi’ni ziyaret ettik.

Tarihin ve kültürün harmanlandığı buluşma çerçevesinde değerli lider eşleri ile verimli sohbetler gerçekleştirerek, pek çok konuda fikir alışverişinde bulunduk.

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#Emine Erdoğan#NATO#ABD

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