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Haber Giriş: 24.11.2020 - 19:46 | Son Güncelleme:

Emine Erdoğan, motosikletini EBA destek aracı yapan öğretmeni paylaştı

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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sakarya'nın Geyve ilçesinde köy okulunda görev yapan ve motosikletini EBA destek aracına dönüştürerek uzaktan eğitime destek veren öğretmen Nuray Yıldırıcı'nın videosunu Twitter'dan paylaştı.

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle misafir ettiği öğretmenler arasında olan köy öğretmeni Nuray Yıldırıcı'yı konu alan videoyu, Twitter hesabından paylaştı. Videoda, Sakarya'nın Geyve ilçesine bağlı Nuruosmaniye Köyü'nde sınıf öğretmeni olan Nuray Yıldırıcı'nın, uzaktan eğitime destek vermek için motosikletini EBA destek aracı yapması, aracıyla öğrencilerini ziyaret ederek EBA'yı anlatması ve ödevleriyle ilgilenmesi anlatıldı. Öğrencilerin ve velilerin görüşleri ile Külliye'deki kabul görüntülerine de yer verilen videoda, Yıldırıcı "Motorla çıktığım o yokuşu kanatlanarak indiğimi düşünüyorum, o kadar huzurlu bir şekilde eve geliyorum. 50 yaşındayım, 5 yaşındaki çocuklar gibi mutlu bir şekilde evime gidiyorum" ifadelerini kullandı.

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