Emine Erdoğan, Mohd Sharif ile görüştü

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Emine Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "BM Habitat İcra Direktörü, değerli dostum Maimunah Mohd Sharif ile bir araya geldik.

BM-Habitat’ın bu sene ülkemiz ev sahipliğinde gerçekleştirdiği 31 Ekim Dünya Şehirler Günü programının sonuçlarını ele aldık.

Sıfır Atık Danışma Kurulumuzun ilk resmi toplantısında gündeme getirilen tüm öneriler hakkında değerlendirmelerde bulunduk.

Sıfır Atık Vakfı ve BM-Habitat arasındaki iş birliği alanlarımıza, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü etkinliklerine ve yakın dönemde planlanan çalışmalara yönelik fikirlerimizi paylaştık. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.