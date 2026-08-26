×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Emine Erdoğan, Mihriban Aliyeva'nın doğum gününü kutladı

Güncelleme Tarihi:

#Emine Erdoğan#Mihriban Aliyeva#Azerbaycan-Türkiye İlişkileri
Emine Erdoğan, Mihriban Aliyevanın doğum gününü kutladı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2026 20:12

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in eşi ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mihriban Aliyeva'nın doğum gününü kutladı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Emine Erdoğan, Mihriban Aliyeva'yı telefonla aradı.

Emine Erdoğan, Aliyeva'ya sağlık ve yeni başarılar dileyerek, onun hayırsever faaliyetlerinin dünya genelinde büyük takdirle karşılandığını söyledi.

Aliyeva da gösterdiği ilgi ve doğum günü kutlaması dolayısıyla Emine Erdoğan'a teşekkür etti.

Telefon görüşmesinde, Aliyeva ile Emine Erdoğan arasındaki samimi görüşmeler memnuniyetle anıldı.

Mihriban Aliyeva ve Emine Erdoğan, Azerbaycan ve Türkiye'nin kardeşlik ve stratejik müttefiklik ilişkilerinin bundan sonra da başarıyla gelişeceğine olan inançlarını dile getirdi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Emine Erdoğan#Mihriban Aliyeva#Azerbaycan-Türkiye İlişkileri

BAKMADAN GEÇME!