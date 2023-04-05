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Emine Erdoğan: Mescid-i Aksa'ya yapılan alçakça saldırıyı lanetliyorum

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#Emine Erdoğan#Kudüs#Mescid-İ Aksa
Emine Erdoğan: Mescid-i Aksaya yapılan alçakça saldırıyı lanetliyorum
Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2023 13:27

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İsrail polisinin Doğu Kudüs'ta bulunan Mescid-i Aksa'ya yaptığı saldırıya tepki gösterdi. Erdoğan, "Kutsal ibadet yerimiz Mescid-i Aksa'ya yapılan alçakça saldırıyı lanetliyorum." ifadelerini kullandı.

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Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırıyı lanetleyen Emine Erdoğan'ın sosyal medyadaki paylaşımı şöyle:

Ortak mirasımız Mescidi Aksa'yı korumak için mücadele eden Filistinli kardeşlerimizin sesi olmak, yanlarında olmak vicdan borcumuzdur.

Kardeşliğin, merhametin ve dayanışmanın bilhassa önem kazandığı mübarek Ramazan ayında gerçekleştirilen bu haksız saldırı, kalbimizi paramparça etti.

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Kadın, çocuk, yaşlı demeden masumlara yapılan zulmün bir an önce son bulmasını, zalimlerin hesap vermesini diliyorum.

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#Emine Erdoğan#Kudüs#Mescid-İ Aksa

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