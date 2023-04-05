Emine Erdoğan: Mescid-i Aksa'ya yapılan alçakça saldırıyı lanetliyorum

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Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırıyı lanetleyen Emine Erdoğan'ın sosyal medyadaki paylaşımı şöyle:
Ortak mirasımız Mescidi Aksa'yı korumak için mücadele eden Filistinli kardeşlerimizin sesi olmak, yanlarında olmak vicdan borcumuzdur.
Kardeşliğin, merhametin ve dayanışmanın bilhassa önem kazandığı mübarek Ramazan ayında gerçekleştirilen bu haksız saldırı, kalbimizi paramparça etti.
Kadın, çocuk, yaşlı demeden masumlara yapılan zulmün bir an önce son bulmasını, zalimlerin hesap vermesini diliyorum.
Kutsal ibadet yerimiz Mescid-i Aksa'ya yapılan alçakça saldırıyı lanetliyorum.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) April 5, 2023
Ortak mirasımız #MescidiAksa'yı korumak için mücadele eden Filistinli kardeşlerimizin sesi olmak, yanlarında olmak vicdan borcumuzdur.
Kardeşliğin, merhametin ve dayanışmanın bilhassa önem kazandığı…