Emine Erdoğan: Mescid-i Aksa'ya yapılan alçakça saldırıyı lanetliyorum

Haberin Devamı

Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırıyı lanetleyen Emine Erdoğan'ın sosyal medyadaki paylaşımı şöyle:

Ortak mirasımız Mescidi Aksa'yı korumak için mücadele eden Filistinli kardeşlerimizin sesi olmak, yanlarında olmak vicdan borcumuzdur.

Kardeşliğin, merhametin ve dayanışmanın bilhassa önem kazandığı mübarek Ramazan ayında gerçekleştirilen bu haksız saldırı, kalbimizi paramparça etti.

Gözden Kaçmasın Görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı... İsrail güçleri ibadet eden Filistinlilere saldırdı Haberi görüntüle

Kadın, çocuk, yaşlı demeden masumlara yapılan zulmün bir an önce son bulmasını, zalimlerin hesap vermesini diliyorum.