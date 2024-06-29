×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Emine Erdoğan: Medeniyetler beşiği Anadolu

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan#Emine Erdoğan#Fatih Kacır
Emine Erdoğan: Medeniyetler beşiği Anadolu
Fatma AKSU
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2024 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansları ve Bölge Kalkınma İdareleri katkılarıyla, ‘Bereket, Birikim ve Beceri’ mottosuyla hayata geçirilen ‘Anadoludakiler’ projesinin tanıtımına katıldı.

Haberin Devamı

İstanbul AKM’de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın da katılımıyla düzenlenen toplantıda konuşan Erdoğan, medeniyetler beşiği olan Anadolu’nun insanlığın ilk anayurdu ve keşifler coğrafyası olduğunu belirtip, asırlardan bugüne ulaşmayı başarmış hazinelerin, varisleri tarafından yeniden keşfedilmeyi beklediğini söyledi. Konuşmasında Anadolu tarihinin ilklerinden örnekler veren Erdoğan, “Bu proje ile  Anadolu’muzun yerel ve geleneksel ürünlerini tanıtmayı, yeniliklerle günümüze taşımayı, vatandaşlarımız ve tüm insanlığın istifadesine sunmayı amaçlıyoruz. Aynı zamanda yerel ürünlerimizi markalaştırarak ve küresel pazarlara taşıyarak ulusal kalkınmayı desteklemeyi hedefliyoruz” dedi.

SERGİYİ GEZDİ

Emine Erdoğan,  “Anadoludakiler” sergisini de gezdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan#Emine Erdoğan#Fatih Kacır

BAKMADAN GEÇME!