Emine Erdoğan: Medeniyetler beşiği Anadolu

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İstanbul AKM’de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın da katılımıyla düzenlenen toplantıda konuşan Erdoğan, medeniyetler beşiği olan Anadolu’nun insanlığın ilk anayurdu ve keşifler coğrafyası olduğunu belirtip, asırlardan bugüne ulaşmayı başarmış hazinelerin, varisleri tarafından yeniden keşfedilmeyi beklediğini söyledi. Konuşmasında Anadolu tarihinin ilklerinden örnekler veren Erdoğan, “Bu proje ile Anadolu’muzun yerel ve geleneksel ürünlerini tanıtmayı, yeniliklerle günümüze taşımayı, vatandaşlarımız ve tüm insanlığın istifadesine sunmayı amaçlıyoruz. Aynı zamanda yerel ürünlerimizi markalaştırarak ve küresel pazarlara taşıyarak ulusal kalkınmayı desteklemeyi hedefliyoruz” dedi.

SERGİYİ GEZDİ

Emine Erdoğan, “Anadoludakiler” sergisini de gezdi.