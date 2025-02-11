Emine Erdoğan, Malezya'da 'sıfır atık' çalışmalarını inceledi

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Sıfır atık çalışmalarını inceleyen Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Dünyamız, üzerimize emanet edilen en kıymetli miras. Onu korumak, sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek ancak bilgi ve deneyimlerimizi paylaşarak, ortak akılla hareket ederek mümkün.

Bugün Malezya’da, dostluğun ve iş birliğinin gücüne inancımızla, Sıfır Atık bilincinin küresel ölçekte yaygınlaşması için iki önemli adım attık.

Perdana Botanik Bahçesi’ni Malezya Başbakanı’nın değerli eşi Wan Azizah Wan Ismail ve Kuala Lumpur Belediye Başkanı, kıymetli dostum Maimunah Mohd Sharif ile ziyaret ettik.

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Kuala Lumpur Belediyesi’nin ilham verici sıfır atık çalışmalarını inceleme fırsatı buldum.

Bu anlamlı buluşma vesilesiyle Sıfır Atık Vakfımız ve Kuala Lumpur Belediyesi ile Malezya Yeşil Teknoloji ve İklim Değişikliği Kurumu arasında imzalanan iş birliği anlaşmalarının hayırlı olmasını diliyorum.

Ortak evimiz dünya için önemli bir dönüşümün habercisi olan anlaşmaların, bugün toprağa bıraktığımız fidan gibi geleceğe kök salmasını diliyorum.