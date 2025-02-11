×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Emine Erdoğan, Malezya'da 'sıfır atık' çalışmalarını inceledi

Güncelleme Tarihi:

#Emine Erdoğan#Malezya#Sıfır Atık
Emine Erdoğan, Malezyada sıfır atık çalışmalarını inceledi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2025 10:55

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Malezya'da sıfır atık konusunda bir dizi temaslarda bulundu.

Haberin Devamı

Sıfır atık çalışmalarını inceleyen Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Dünyamız, üzerimize emanet edilen en kıymetli miras. Onu korumak, sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek ancak bilgi ve deneyimlerimizi paylaşarak, ortak akılla hareket ederek mümkün.

Bugün Malezya’da, dostluğun ve iş birliğinin gücüne inancımızla, Sıfır Atık bilincinin küresel ölçekte yaygınlaşması için iki önemli adım attık.

Emine Erdoğan, Malezyada sıfır atık çalışmalarını inceledi

Perdana Botanik Bahçesi’ni Malezya Başbakanı’nın değerli eşi Wan Azizah Wan Ismail ve Kuala Lumpur Belediye Başkanı, kıymetli dostum Maimunah Mohd Sharif ile ziyaret ettik.

Haberin Devamı

Kuala Lumpur Belediyesi’nin ilham verici sıfır atık çalışmalarını inceleme fırsatı buldum.

Emine Erdoğan, Malezyada sıfır atık çalışmalarını inceledi

Bu anlamlı buluşma vesilesiyle Sıfır Atık Vakfımız ve Kuala Lumpur Belediyesi ile Malezya Yeşil Teknoloji ve İklim Değişikliği Kurumu arasında imzalanan iş birliği anlaşmalarının hayırlı olmasını diliyorum.

Ortak evimiz dünya için önemli bir dönüşümün habercisi olan anlaşmaların, bugün toprağa bıraktığımız fidan gibi geleceğe kök salmasını diliyorum.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Emine Erdoğan#Malezya#Sıfır Atık

BAKMADAN GEÇME!