Emine Erdoğan, Malatya’da depremzedelerle bir araya geldi

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Emine Erdoğan, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde depremzedeler ile bir araya geldi. Malatya'da Sivas Belediyesince ilçede yaptırılan ve kasap, kuruyemiş, süt ürünleri, el örgüleri gibi ürünlerin pazarlandığı “Doğanşehir Esnaf Çarşısı” önünde depremzedelerle görüştü.

Tek tek ilgilendiği depremzedelere geçmiş olsun dileklerini ileten Emine Erdoğan, afetzedelerin taleplerini dinledi, herhangi bir ihtiyaçları olup olmadığını sordu. Emine Erdoğan, daha sonra konteyner çarşıdaki esnafın iş yerlerini ziyaret ederek, depremzede esnafa hayırlı işler diledi. Konteyner kentteki esnafa alışveriş yaparak ilk desteği veren Emine Erdoğan, çeşitli hediyelerle de afetzede çocukların yüzünü güldürdü.

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Emine Erdoğan, ziyaretleri sırasında kendisini yalnız bırakmayan depremzede ikizler 4 yaşındaki Giray ve Gökay Güneş ile 7 yaşındaki Çınar Özpolat’a konteyner çarşıdaki bir iş yerinden beğendikleri kıyafetleri alarak hediye etti.

Emine Erdoğan’a ziyaretinde Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ve Sivas Valisi Yılmaz Şimşek eşlik etti.

Emine Erdoğan daha sonra Teknokent etkinlik çadırında depremzede çocuklarla bir araya geldi. Kültür ve Turizm Bakanlığının kurduğu çadırda çocuklarla sergilenen gösteriyi izleyen Erdoğan, onlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi. Emine Erdoğan çocuklara, “Sizi çok seviyorum, iyi ki varsınız. Sizin için buradayım” dedi.