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Emine Erdoğan Litvanya'da savaş mağduru Ukraynalı kadın, çocuklarla bir araya geldi

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#Emine Erdoğan#Litvanya#NATO
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2023 13:44

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Litvanya’da savaş mağduru Ukraynalı kadın, genç ve çocuklarla bir araya geldi. Emine Erdoğan, 'Savaşın orantısız etkilediği kadın ve çocuklar için her ülkenin elini taşın altına koyması en büyük temennimiz. Tüm dünya olarak el ele vermenin, yeni savaşların önündeki en kuvvetli kalkan olacağına inanıyorum.' dedi.

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NATO Liderler Zirvesi kapsamında Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a refakat eden eşi Emine Erdoğan, savaş mağduru Ukraynalı kadın, genç ve çocuklarla bir araya geldi.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Vilnius’ta Lider eşleri ile beraber, Ukrayna Merkezi'ni ziyaret ettik. Savaş mağduru Ukraynalı kadın, genç ve çocuklarla tanıştık. Merkezi inceleyerek, yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldık.

Emine Erdoğan Litvanyada savaş mağduru Ukraynalı kadın, çocuklarla bir araya geldi

Ülkemizde misafir ettiğimiz savaş mağduru Ukraynalı yetim çocuklarımıza, devletimizin ve kurumlarımızın iş birliğiyle sağlanan sosyo-psikolojik desteğin bir benzerini burada görmekten memnuniyet duydum. Savaşın orantısız etkilediği kadın ve çocuklar için her ülkenin elini taşın altına koyması en büyük temennimiz. Tüm dünya olarak el ele vermenin, yeni savaşların önündeki en kuvvetli kalkan olacağına inanıyorum” ifadelerine yer verdi.

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#Emine Erdoğan#Litvanya#NATO

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