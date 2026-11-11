Emine Erdoğan liderler ve eşleri ile bir araya geldi

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COP31 Liderler Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile zirveye gelen devlet ve hükümet başkanlarını tek tek karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, karşılama sonrası liderler ve eşleriyle yakından ilgilendi, sohbet etti.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, liderler ve eşleri ile diğer davetliler, açılış programı için Anadolu Salonu'na geçti.

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ÜNLÜLERLE BİR ARAYA GELDİ

Öte yandan, Emine Erdoğan, etkinlik alanında oyuncular Meryem Uzerli, Tuğba Büyüküstün, Ceyda Ateş, Ava Yaman, Kerem Bürsin, Barış Arduç, Bülent İnal, milli serbest dalışçı Şahika Ercümen ve eski manken Demet Şener ile de bir araya geldi.

Ünlü isimlerle sohbet eden Emine Erdoğan, etkinliğe katılımları için teşekkür etti.