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Emine Erdoğan liderler ve eşleri ile bir araya geldi

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#Emine Erdoğan#COP31 Liderler Zirvesi#İklim Değişikliği
Emine Erdoğan liderler ve eşleri ile bir araya geldi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2026 15:59

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) Liderler Zirvesi'ne katılan liderler ve eşleriyle yakından ilgilendi. Öte yandan, Emine Erdoğan, etkinlik alanında oyuncularla bir araya geldi.

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COP31 Liderler Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile zirveye gelen devlet ve hükümet başkanlarını tek tek karşıladı.

Emine Erdoğan liderler ve eşleri ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, karşılama sonrası liderler ve eşleriyle yakından ilgilendi, sohbet etti.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, liderler ve eşleri ile diğer davetliler, açılış programı için Anadolu Salonu'na geçti.

Emine Erdoğan liderler ve eşleri ile bir araya geldi

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ÜNLÜLERLE BİR ARAYA GELDİ

Öte yandan, Emine Erdoğan, etkinlik alanında oyuncular Meryem Uzerli, Tuğba Büyüküstün, Ceyda Ateş, Ava Yaman, Kerem Bürsin, Barış Arduç, Bülent İnal, milli serbest dalışçı Şahika Ercümen ve eski manken Demet Şener ile de bir araya geldi.

Ünlü isimlerle sohbet eden Emine Erdoğan, etkinliğe katılımları için teşekkür etti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Emine Erdoğan#COP31 Liderler Zirvesi#İklim Değişikliği

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