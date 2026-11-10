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Emine Erdoğan lider eşleri ile bir araya geldi

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#Emine Erdoğan#BM İklim Değişikliği#COP31
Emine Erdoğan lider eşleri ile bir araya geldi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2026 20:57

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31'inci Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında görüşmeler gerçekleştirdi.

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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31'inci Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında, Bangladeş Başbakanı Tarık Rahman'ın eşi Zubaida Rahman ile bir araya geldi.

Emine Erdoğan, görüşmenin ardından sanal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Bangladeş Halk Cumhuriyeti Başbakanı'nın değerli eşi Zubaida Rahman Hanımefendi ile Antalya'da bir araya geldik. İklim adaleti, sürdürülebilir kalkınma ve Sıfır Atık hedefleri doğrultusunda küresel işbirliğinin önemini değerlendirdik."

BM HABİTAT İCRA DİREKTÖRÜ ROSSBACH İLE GÖRÜŞTÜ

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31'inci Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında, BM Habitat İcra Direktörü Anaclaudia Rossbach ile bir araya geldi.

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Emine Erdoğan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "COP31 İklim Zirvesi kapsamında Birleşmiş Milletler Habitat İcra Direktörü Anaclaudia Rossbach ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Zirvenin iklim krizine yönelik çözüm arayışlarında taşıdığı önemi ve bu mücadelede ortak sorumluluk bilinciyle hareket etmenin gerekliliğini ele aldık" ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan lider eşleri ile bir araya geldi

 

 

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#Emine Erdoğan#BM İklim Değişikliği#COP31

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