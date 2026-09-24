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Emine Erdoğan: Kullan-at kültüründen uzaklaşmalıyız

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#Emine Erdoğan#Sıfır Atık Hareketi#Tek Kullanımlık Ürünler
Emine Erdoğan: Kullan-at kültüründen uzaklaşmalıyız
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2026 07:00

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın eşi, Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, “Birincil meselemiz, tek kullanımlık ürünler etrafında şekillenmiş kullan-at kültüründen uzaklaşmak olmalıdır. Hepimizin refahı ve nesiller arası adalet için uzun ömürlü ve dayanıklı ürünler etrafında şekillenecek bir sürdürülebilirlik kültürüne geçmeliyiz” dedi.

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BM Genel Merkezi’nde ‘Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) Yüksek Düzeyli Enerji Dönüşümü Diyaloğu Toplantısı’na katılan Emine Erdoğan, konuşmasında özetle şunları kaydetti:

5.8 TRİLYON TABAK

“Kaynakları çıkarıyor, işliyor ve tüketiyoruz. Tüm bu süreçlerde enerji harcıyor, sonra ürettiklerimizi atığa dönüştürerek sistemin dışına bırakıyoruz. Oysa atık dediğimiz her şeyin içinde enerji, doğal kaynaklar ve insan emeği var. İşte bu nedenle Uluslararası Sıfır Atık Günü kapsamında Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde gerçekleştirdiğimiz kutlamalarda bu çok boyutlu israfa dikkat çekmek için her yıl çok önemli bir tema seçiyoruz. Mesela bu sene gıda israfını küresel gündeme taşıdık. Çünkü her yıl küresel olarak 5.8 trilyon tabak yemeğe eşdeğer gıda tüketilmeden israf ediliyor ve biz gıda israfını nadiren enerji israfıyla ilişkilendiriyoruz.

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Emine Erdoğan: Kullan-at kültüründen uzaklaşmalıyız

TÜKETİM TSUNAMİSİ

Dolayısıyla gıdanın üretimi, paketlenmesi, hazırlanması, korunması ve dağıtımı için harcanan enerjiyi boşa harcadığımız gerçeğini ıskalıyoruz. Konuyu yalnızca teknik boyutuyla ele alıyor, manevi ve kültürel dünyamızdaki depremlerin nasıl devasa bir tüketim tsunamisi meydana getirdiğini göz ardı ediyoruz. O nedenle bizim birincil meselemiz, tek kullanımlık ürünler etrafında şekillenmiş kullan-at kültüründen uzaklaşmak olmalıdır. Hepimizin refahı ve nesiller arası adalet için uzun ömürlü ve dayanıklı ürünler etrafında şekillenecek bir sürdürülebilirlik kültürüne geçmeliyiz. Pekâlâ üretim süreçlerini atık oluşturmayacak şekilde dizayn edebiliriz. Atığı, yeniden hammadde haline getirebilir ve sisteme kazandırabiliriz.”

SIFIR ATIK HAREKETİ

Türkiye’de 2017’de başlattıkları ve bugün küresel bir harekete dönüşen Sıfır Atık Projesi’nin, enerji ve kaynak güvenliği için önemli bir yol haritası olduğunu vurgulayan Erdoğan, Uluslararası Enerji Ajansı’nın çalışmalarının da sıfır atık ile enerji dönüşümü arasındaki güçlü bağı açık biçimde ortaya koyduğuna işaret etti. Öte yandan Emine Erdoğan, Kenya Cumhurbaşkanı’nın eşi Rachel Ruto ile de bir görüşme gerçekleştirdi.      

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#Emine Erdoğan#Sıfır Atık Hareketi#Tek Kullanımlık Ürünler

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