Emine Erdoğan: ‘Kullan-at anlayışı değerleri tüketiyor’

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul Valiliği himayelerinde, Sıfır Atık Vakfı’nın koordinasyonunda Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen Sıfır Atık Forumu 2026’nın açılışına katıldı. Açılışta konuşan Erdoğan, İstanbul’un insanlığın ortak hafızasını taşıyan medeniyetlerin buluştuğu, dünyanın en uzun ömürlü başkenti olduğunu belirterek, forumda 183 ülkeden temsilci, 500’ü aşkın kurum ve kuruluş ve 5 binden fazla katılımcıyı ağırladıklarını söyledi ve özetle şu mesajları verdi: “Bu forumu, insanlık ailesinin ortak bir ideal etrafında kenetlendiği tarihi bir buluşma olarak görüyoruz. Bu güçlü uluslararası katılımın, Sayın Cumhurbaşkanımızın ‘Dünya beşten büyüktür çünkü insanlık beşten büyüktür’ mesajının somut bir tezahürü olduğunu düşünüyorum. Kullan-at, at-unut, düşünme-tüket anlayışı, doğal kaynaklarla birlikte insanlığın özdeğerlerini de tüketiyor. Sanayileşmeyle gelişen tüketim kültürü bir yandan plastiklerden sahte bir konfor alanı inşa ederken, diğer yandan insanlığın sağduyusunu ve vicdanını da ziyadesiyle zedeliyor. İşte insanlık, geleceğe ağır bir ekolojik yükle birlikte kırılmış bir adalet terazisi miras bırakıyor. Başkasını yaşatma ahlakıyla elimizdekileri paylaşarak kolektif mutluluğu artırmak yerine elimizdekileri atığa dönüştürüyoruz.

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COP 31 YOLUNDA KİLOMETRE TAŞI

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Bu yılki forumumuzun Türkiye’nin ev sahipliği yapacağı COP 31 İklim Zirvesi’yle aynı döneme denk gelmesi, sıfır atığın iklim değişikliği mücadelesindeki stratejik değerini anlatmak açısından önemli bir fırsattır. Çünkü iklim değişikliğiyle mücadelenin birçok yolu olsa da sıfır atık tüm bu yolları birleştiren bir köprüdür. Hatta iklim mücadelesinin en dönüştürücü gücüdür. Dolayısıyla biz bu yılki forumumuzu, Türkiye’nin ev sahipliğini yapacağı COP 31 İklim Zirvesi yolunda önemli bir kilometre taşı olarak görüyoruz. Zirve öncesinde sıfır atığı bir iklim eylemi olarak teklif ediyoruz. İnanıyorum ki forum kapsamında konuşulacak her diyalog sıfır atığın bu merkezi rolünün anlaşılmasında önemli katkılar sunacaktır.”

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KİMLER KATILDI?

Foruma, Ürdün Prensesi Dana Firas, Zimbabve Cumhuriyeti liderinin eşi Auxillia Mnangagwa, Burundi Cumhuriyeti liderinin eşi Angeline Ndayishimiye, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Danışma Kurulu Başkan Yardımcısı Jose Manuel Moller, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Yardımcısı ve İklim Özel Temsilcisi Ruslan Edelgeriev, Şili Cumhuriyeti Eski Devlet Başkanı Michelle Bachelet, Eski Morityus Devlet Başkanı Ameenah Gurib, Sırbistan Eski Cumhurbaşkanı Boris Tadic, Şili Eski Cumhurbaşkanı Michelle Bachelet, Slovenya Eski Cumhurbaşkanı Borut Pahor, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Danışma Kurulu üyeleri, çok sayıda ülkenin tarım, orman, çevre, balıkçılık, sanayi, teknoloji, ekonomi, enerji, su ekonomisi bakanları, İstanbul Valisi Davut Gül ve eşi Gülden Gül ile Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş katıldı.

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Emine Erdoğan, oturumunun ardından üst düzey yabancı konuklarla birlikte sergi alanını gezdi. Daha sonra Sıfır Atık Festival alanını gezen Emine Erdoğan’a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Emine Erdoğan’ın konuşma yaptığı, çadırdan oluşan yaklaşık 5 bin kişilik salonda, sıfır atık teması ve dünyanın nasıl dönüşeceği konulu video, mapping gösterisiyle davetlilere sunuldu.