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Emine Erdoğan: Koruyucu ailelerimiz sayesinde binlerce çocuğumuz yarınlara güvenle yürüyor

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#Emine Erdoğan#Koruyucu Aile Günü#Gönül Elçileri Projesi
Emine Erdoğan: Koruyucu ailelerimiz sayesinde binlerce çocuğumuz yarınlara güvenle yürüyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2026 10:45

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, koruyucu anne ve babaların Koruyucu Aile Günü'nü tebrik etti.

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Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bir çocuğun geleceğini değiştiren en büyük zenginliğin sevgiyle sahiplenen bir ailenin varlığı olduğunu dile getirdi.

Bu inançla 2012 yılında başlattıkları Gönül Elçileri Projesi'nin nice evi umutla nice yüreği merhametle buluşturan örnek bir iyilik seferberliğine dönüştüğünü belirten Emine Erdoğan, "Ne mutlu ki bugün, kalbini ve yuvasını paylaşan koruyucu ailelerimiz sayesinde binlerce çocuğumuz yarınlara güvenle yürüyor. Gerçek gönül kahramanlarımız olan koruyucu anne, babalarımıza şükranlarımı sunuyor, 30 Haziran Koruyucu Aile Günü'nü tebrik ediyorum." dedi.

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#Emine Erdoğan#Koruyucu Aile Günü#Gönül Elçileri Projesi

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