Emine Erdoğan: Koruyucu ailelerimiz sayesinde binlerce çocuğumuz yarınlara güvenle yürüyor

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Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bir çocuğun geleceğini değiştiren en büyük zenginliğin sevgiyle sahiplenen bir ailenin varlığı olduğunu dile getirdi.

Bu inançla 2012 yılında başlattıkları Gönül Elçileri Projesi'nin nice evi umutla nice yüreği merhametle buluşturan örnek bir iyilik seferberliğine dönüştüğünü belirten Emine Erdoğan, "Ne mutlu ki bugün, kalbini ve yuvasını paylaşan koruyucu ailelerimiz sayesinde binlerce çocuğumuz yarınlara güvenle yürüyor. Gerçek gönül kahramanlarımız olan koruyucu anne, babalarımıza şükranlarımı sunuyor, 30 Haziran Koruyucu Aile Günü'nü tebrik ediyorum." dedi.

Bir çocuğun geleceğini değiştiren en büyük zenginlik, sevgiyle sahiplenen bir ailenin varlığıdır.



Bu inançla 2012 yılında başlattığımız Gönül Elçileri Projemiz, nice evi umutla, nice yüreği merhametle buluşturan örnek bir iyilik seferberliğine dönüştü.



Ne mutlu ki bugün,… pic.twitter.com/gQBlZx6kFJ — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) June 30, 2026