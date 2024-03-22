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Emine Erdoğan: Koruyucu aile olmayı seçen anne ve babalarımızı yürekten takdir ediyorum

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#Emine Erdoğan#Koruyucu Aile#Aile
Emine Erdoğan: Koruyucu aile olmayı seçen anne ve babalarımızı yürekten takdir ediyorum
Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2024 13:11

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, koruyucu aile olmayı seçen anne ve babaları yürekten takdir ettiğini belirtti.

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Emine Erdoğan, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, "Başkalarının iyiliğine adanmış bir ömür, insanın kendisine verebileceği en büyük armağandır. Koruyucu aile olmayı seçen birbirinden değerli anne ve babalarımızı yürekten takdir ediyor, yavrularımızı sevgiyle kucaklıyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın, "Gönül Elçileri Projesi" kapsamında koruyucu aileler ve 81 ilin vali eşleriyle buluştuğu iftar programına ilişkin görüntüler de paylaşımda yer aldı.

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#Emine Erdoğan#Koruyucu Aile#Aile

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