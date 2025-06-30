Emine Erdoğan, “Koruyucu Aile Günü” programına katıldı: Huzur ve güven ikliminde gelişen her çocuk güçlü toplumun yapıtaşıdır

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Programda davetlilere hitap eden Emine Erdoğan, koruyucu ailelerle gerçekleştirdikleri buluşmaların kendisi için her zaman bambaşka bir anlam ve heyecan taşıdığını belirterek, “Çünkü sizlerin örnekliğinde, sevginin, iyiliğin ve merhametin ulaştığı en yüksek zirvelere tanıklık ediyoruz. Sizler, insanın vicdan incisini nasıl parlatabileceğini bizlere gösteriyorsunuz. Sizleri, bu güzel yavrularımızın yoluna çıkaran Rabbimize hamdolsun” dedi.

Koruyucu Aile Günü’nü kutlamak üzere bir araya geldiklerini ifade eden Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’a ve bakanlık çalışanlarına şükranlarını sundu. Emine Erdoğan, Gönül Elçileri olarak 81 ilin vali eşlerine ayrıca teşekkür etti.

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Vali eşlerinin koruyucu ailelik konusunda toplumsal farkındalığın artması için çok emek verdiklerini, adeta “hayırda yarıştıkları”nın altını çizen Emine Erdoğan, bu yıl koruyucu aile çalışmalarında örnek başarı sergileyen Isparta, Kahramanmaraş ve Hatay’ın vali eşlerini de gönülden kutladı.

"BİZİ HAYATA KARŞI DİRENÇLİ KILAN ÇOCUKLUĞUMUZDUR"

Emine Erdoğan, şöyle devam etti:

“Bir şairimiz der ki ‘İnsanı çözersin, çözersin, çözersin, çocuk çıkar.’ Gerçekten de çocukluk, insanın anavatanı, yetişkinlikse gurbetidir. İster iyi geçmiş olsun ister buruk, insan iç yolculuklarında hep çocukluğuna döner. Bizi hayata karşı dirençli kılan, hatırladığımızda güç bulduğumuz çocukluğumuzdur. Kalbimizi sızlatansa, belki doyasıya yaşanmamış, belki küskün geçmiş bir çocukluktur. Eğer bir çocuğa mutlu bir çocukluk sunabiliyorsak, aslında bir hazine sandığı dolduruyoruz demektir. Çünkü dünyanın en güzel köşkü, aile ocağıdır. En güzel şarkısı, ninnilerdir. En leziz tadı, ailece oturulan sofralardır. En büyük mutluluğu, başını, annenin, babanın dizine yaslamaktır. Dünyada bundan daha büyük bir zenginlik yoktur. Fakat şu da bir gerçek ki dünya bir imtihan yurdudur. Hiç istemesek de hayatın zorlukları karşısında bazen aileler dağılabilir. Tam da bu noktada bizlerin sorumlulukları başlıyor. Çok şükür ki biz, ‘insanın insana emanet olduğu’ inancını yüreğine nakşetmiş bir milletiz. Bu anlayış hem gündelik hayatımıza nüfuz etmiş hem de resmî çatıların altında kurumsallaşmıştır. Himaye-i Etfal Cemiyeti’nden Darüşşafaka’ya, Darüleytam’dan Darülaceze’ye kadar nice kuruluş, kimseyi darda bırakmamıştır.”

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“ÇOCUKLARIMIZA KENDİLERİNİ GÜVENDE HİSSETTİREN BEYEFENDİLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Emine Erdoğan, yüzlerce yıllık sağlam kökleri olan dayanışma kültürünün, bugün Koruyucu Aile Sistemi aracılığıyla devam ettiğini bildirdi.

Koruyucu aile yanındaki çocuk sayısının bugün itibarıyla 10 bin 657’ye ulaştığını aktaran Emine Erdoğan, 8 bin 917 hanenin insanlık sanatının ustalıkla icra edildiği kalpten saraylara dönüştüğünü belirtti.

Koruyucu ailelerin 7 bin 692’si anne-baba çiftlerden oluştuğu gibi 1113 bekar koruyucu annenin ve 77 bekar koruyucu babanın da bulunduğuna dikkati çeken Emine Erdoğan, “Elbette çocuk denildiğinde aklımıza önce anneler geliyor. Ancak ben burada çocuklarımıza kendilerini bir dağa yaslanmış gibi güvende hissettiren beyefendilere de hususi olarak çok teşekkür etmek istiyorum.” şeklinde konuştu.

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Koruyucu ailelerin yanında bulunan 1223 çocuğun özel gereksinimli çocuklar olduğunun altını çizen Erdoğan, bu çocukların yüzde 37’sinin ağır engelli grubunda yer aldığını vurguladı.

“ELİNDEN TUTTUĞUMUZ HER ÇOCUK GÜÇLÜ VE MÜREFFEH GELECEĞİN TEMİNATI OLUR”

Emine Erdoğan, araştırmaların erken çocukluk döneminin tüm hayatın belirleyicisi olduğunu gösterdiğini bildirdi.

Bu dönemde kazanılan deneyimlerin, bireyin bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimi üzerinde kalıcı etkilerinin olduğunu aktaran Emine Erdoğan, şunları kaydetti: “Yani yetişkinlik kumaşımız, çocukluk ipliğiyle dokunur. Sevgi, güven, bakım ve eğitim ilmekleri ne kadar sağlam olursa, kumaş da o kadar dayanıklı olur. Dolayısıyla huzur ve güven ikliminde gelişen her çocuk, güçlü bir toplumun yapıtaşıdır. Bildiğiniz gibi çocuklar, dünya nüfusunun üçte birini oluşturuyor. O nedenle, elinden tuttuğumuz her çocuk, güçlü ve müreffeh bir geleceğin teminatı olur. Bugün aileler yalnızca ekonomik ya da geçimsizlik gibi nedenlerle değil, maalesef savaşlarla da dağılıyorlar.”

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Dünyada 150 milyon civarında yetim çocuk bulunduğunu, 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de 40 bine yakın çocuğun yetim kaldığını vurgulayan Emine Erdoğan, “Şunu hiç unutmamalıyız ki dünyanın bütün çocukları, insanlık ailesinin öz evlatlarıdır. O nedenle Koruyucu Aile Sistemi’nin sadece ülkemizde değil, tüm dünyada yaygınlaşması elzemdir. Gönül Elçileri, geçen sene UNICEF tarafından örnek proje gösterildi ve biz de bu başarımızı New York’ta UNICEF Genel Merkezi’nde dünyaya anlattık. Gerek milletimizin gerek devletimizin müşfik karakteriyle ne kadar gurur duysak az.” ifadelerini kullandı.

“AİLE YILI İLAN ETTİĞİMİZ BU SENEYİ BİR MİLAT YAPALIM”

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Emine Erdoğan, Koruyucu Aile Sisteminin vatandaş ve devlet arasındaki en güzel iş birliklerinden biri olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu: “Tüm vatandaşlarımız bilsinler ki çocuklarımız koruyucu aile yanına yerleştikten sonra da devletimiz elini onların üzerinden çekmiyor, eğitim masraflarından bakım masraflarına kadar çeşitli maddi destekler veriyor. Sosyal hizmet uzmanlarımız, karşılaşılabilecek her güçlükte ailelerimizin yanında yer alıyor. O nedenle koruyucu ailelerimizden, bu konudaki farkındalığın artması için destek olmalarını rica ediyorum.”

Koruyucu ailelerden bu konudaki farkındalığın artması için destek olmalarını rica eden Emine Erdoğan, onların tecrübelerini çevreleriyle paylaşmanın çok önemli olduğunu belirtti.

Emine Erdoğan, “Gelin, bilhassa ‘Aile Yılı’ ilan ettiğimiz bu seneyi, her çocuğun bir aile yanında yeni bir başlangıç yapacağı bir milat yapalım. Çocuklar kalplerinde derdi, kederi değil, neşeyi, sevinci taşısın. Evlerimiz, Sevgili Peygamberimizin ‘en hayırlı ev’ diye övdüğü evlerden biri olsun, inşallah” diye konuştu.

“ONLARI YETENEKLERİNİ GELİŞTİRMELERİ VE KARİYER HEDEFLERİNE ULAŞMALARINDA DESTEKLİYORUZ”

Emine Erdoğan, bugün devletin himayesinde yetişmiş, bürokrasiden özel sektöre, sanattan spora, birçok alanda Türkiye’ye önemli hizmetleri olan insanların olduğunu, her biriyle gurur duyduklarını söyledi.

Henüz koruyucu aile yanına yerleştirilmemiş çocukların, devletin bir ev sıcaklığını sunan çocuk evlerinde büyüdüklerini belirten Emine Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Onları mentörlük sistemiyle, yeteneklerini geliştirmeleri ve kariyer hedeflerine ulaşmalarında destekliyoruz. Birkaç örnek vermek gerekirse, yüzlerce yavrumuz, el sanatları, müzik, bale, yazarlık, robotik kodlama, fotoğrafçılık ve zekâ oyunları gibi faaliyetlerle uğraşıyorlar. 2024 yılında, 421 gencimiz üniversiteyi kazanarak yüksek öğrenim hayatlarına başladılar. Devlet korumasında yetişen çocuklarımıza istihdam hakkının tanınmasından bu yana toplam 64 bin 238 atama yapıldı. Devletimizin verdiği hizmetleri burada tek tek saymaya zamanımız yetmez. Ancak şunu söyleyebilirim ki, bu gayretin temelinde çocukların yüzündeki tek bir tebessümün bile dünyalara bedel olduğu inancımız yatmaktadır.”

Emine Erdoğan’ın, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın eşi Hatice Nur Yerlikaya ile koruyucu ailelik çalışmalarında öne çıkan Isparta, Hatay ve Kahramanmaraş’ta “gönül elçileri” olan vali eşlerine plaket takdim ettiği programda, hatıra fotoğrafı çekildi.