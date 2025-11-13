×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Emine Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı'nın eşi ile bir araya geldi

Güncelleme Tarihi:

#Emine Erdoğan#KKTC#Cumhurbaşkanı Eşleri
Emine Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanının eşi ile bir araya geldi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2025 19:24

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın eşi Nilden Bektaş Erhürman ile bir araya geldi.

Haberin Devamı

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı seçildikten sonra ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiren KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'a eşlik eden eşi Nilden Bektaş Erhürman'ı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Devlet Konukevi'nde ağırladı. Emine Erdoğan, görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın eşi Nilden Bektaş Erhürman Hanımefendi ile bir araya gelmekten memnuniyet duydum. Bu anlamlı ziyaretin ülkelerimiz arasındaki gönül birliğini daha da pekiştirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Emine Erdoğan#KKTC#Cumhurbaşkanı Eşleri

BAKMADAN GEÇME!