MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEmine Erdoğan, Kızılay'ın 152'nci kuruluş yılını kutladı
GeriGündem Emine Erdoğan, Kızılay'ın 152'nci kuruluş yılını kutladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 11.06.2020 - 10:27,Son Güncelleme:

Emine Erdoğan, Kızılay'ın 152'nci kuruluş yılını kutladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Emine Erdoğan, Kızılay'ın 152'nci kuruluş yılını kutladı
Abone Olgoogle-news

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türk Kızılayı'nın 152'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Emine Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Anadolu medeniyetinin yüksek değerlerini tüm dünyaya taşıyan Türk Kızılayı’nın kuruluş yıldönümünü kutluyorum. Kızılay, iyiliğin, merhametin ve vicdanın hiçbir koşulu olamayacağını, bir buçuk asrı aşkın tecrübesiyle ispat ediyor. Kızılay 152 Yaşında" dedi. 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle