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Emine Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı'nın eşi Aygül Caparova'nın akşam yemeğine katıldı

Güncelleme Tarihi:

#Aygül Caparova#Kırgızistan#Emine Erdoğan
Emine Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanının eşi Aygül Caparovanın akşam yemeğine katıldı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2024 20:16

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un eşi Aygül Caparova'nın, onuruna verdiği akşam yemeğine katıldı.

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Kırgızistan Cumhurbaşkanı'nın eşi Aygül Caparova, Kırgızistan'a bugün resmi ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın eşi Aniko Levai'nin onuruna akşam yemeği verdi.

Ala-Arça Devlet Konutları'nda düzenlenen yemek programına gelen liderlerin eşleri Aygül Caparova tarafından karşılandı. Emine Erdoğan, lider eşleriyle yemek öncesi, ülkenin geleneksel el dokuması kumaş ve nakışlardan yapılan kıyafetlerin tanıtıldığı sergiyi gezdi.

Ardından ülke bayrakları önünde aile fotoğrafı çektiren lider eşleri, aralarında bir süre sohbet ettikten sonra akşam yemeğine geçti.

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#Aygül Caparova#Kırgızistan#Emine Erdoğan

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