Emine Erdoğan, Kazakistan'da sıfır atık laboratuvarının açılışına katıldı

Güncelleme Tarihi:
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın söz konusu paylaşımı:
Kazakistan ziyaretimiz kapsamında açılışını gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Sıfır Atık Eğitim Laboratuvarı’nın hayırlı olmasını diliyorum.
Türkiye’nin dost eli TİKA’nın destekleriyle, Saken Seyfullin Kazak Tarım Teknik Araştırma Üniversitesi’ne kazandırılan laboratuvarın, sıfır atık, sürdürülebilir tarım, atık yönetimi ve döngüsel ekonomi alanlarında önemli çalışmalara ev sahipliği yapacağına yürekten inanıyorum.
Bu anlamlı girişimin Türkiye ile Kazakistan arasındaki kardeşliği pekiştirmesini diliyor, projede emeği geçenleri gönülden tebrik ediyorum.