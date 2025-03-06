Emine Erdoğan, Kayseri Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi'nin açılışına ilişkin video paylaştı

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Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bazı kapılar yalnızca açılmaz, aynı zamanda umut olur. Yeşilay Rehabilitasyon Merkezleri, hayatını yeniden inşa etmek isteyenler için bir ışık olsun. Yolu buradan geçen her yüreğin, güç ve şifa bulmasını, hayata daha sıkı tutunmasını temenni ediyorum." mesajına yer verdi.