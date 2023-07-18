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Emine Erdoğan, Katar'da İslam Eserleri Müzesi’ni ziyaret etti

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#Katar#Emine Erdoğan#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Emine Erdoğan, Katarda İslam Eserleri Müzesi’ni ziyaret etti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2023 19:24

Katar'da İslam Eserleri Müzesi’ni ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşıma "İslam sanatının en nadide eserlerinden Kabe’nin Anahtarı, Osmanlı Fermanları gibi nice önemli şaheseri yakından incelemek, heyecan verici bir deneyimdi" notunu düştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Körfez turu kapsamında gittiği Katar'da İslam Eserleri Müzesi’ni ziyaret etti. Emine Erdoğan, ziyaretine ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Katar’ın başkenti Doha’nın en etkileyici yapılarından birisi olan İslam Eserleri Müzesi’ni ziyaret ettik. Dünyanın en büyük İslam sanatı koleksiyonlarından birine ev sahipliği yapan müze, mimarisi ile de şehrin simgelerinden.

"HEYECAN VERİCİ BİR DENEYİMDİ"

1400 yılı aşkın tarihiyle, üç kıtadan toplanan birbirinden kıymetli eserler, İslam mirasının çeşitliliğini gözler önüne seriyor. İslam sanatının en nadide eserlerinden Kabe’nin Anahtarı, Osmanlı Fermanları gibi nice önemli şaheseri yakından incelemek, heyecan verici bir deneyimdi." 

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#Katar#Emine Erdoğan#Cumhurbaşkanı Erdoğan