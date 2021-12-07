Emine Erdoğan, Katar-Türkiye Kadın Buluşması’nda konuştu..

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Emine Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha'da Katarlı İş Kadınları Derneği tarafından düzenlenen Üst Düzey Katar-Türkiye Kadın Buluşması'na katıldı. Erdoğan, ekonomik kalkınma için kadınların güçlendirilmesinin önemine dikkat çekerek, "Sürdürülebilir kalkınmayla kadınların ekonomik ve sosyal olarak güçlenmesi arasında doğrudan bir ilişki var. Yani kadınlar, temel insan haklarını kullanmadığı, eğitimden ve istihdamdan mahrum kaldığı zaman kalkınmanın gerçekleşmesi mümkün değildir" dedi.

Bunun coğrafi sınırları aşan, dünyadaki tüm kadınlarının ortak meselesi olduğunun altını çizen Erdoğan, tek bir kadının bile güçlenmesinin, kendi ailesinden başlayarak etkisi gittikçe büyüyen bir iyileşme hali sağlayacağını belirtti. Erdoğan, hem sosyal hem de ekonomik olarak kalkınmış kadınların sayısının arttıkça sosyal yapıdan üretim sistemlerine kadar çok boyutlu dönüşümler yaşanacağını dile getirdi.

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"KADIN GİRİŞİMCİLERE YÖNELİK KREDİLER, KADINLARIN KENDİ İŞLERİNİN BAŞINA GEÇMESİNE İMKAN VERİYOR"

Türkiye'de özellikle kadın girişimci ekosistemini genişletmek için çok yönlü destek mekanizmalarının olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Kadın girişimcilere yönelik krediler, kadınların kendi işlerinin başına geçmesine imkan veriyor. Her ilimizde, etkileyici başarı hikayeleriyle karşılaşabilirsiniz. Bu da kadın dünyasına ait fikirleri, ilhamları, hayalleri somut bir hizmet ya da ürün olarak karşımıza çıkarıyor. Bunun sonucu olarak kadın bakış açısının, hayatı kendi yorumuyla baştan sona dönüştürdüğünü görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"YEŞİL EKONOMİNİN ANA AKTÖRLERİ KADINLAR OLACAKTIR"

İnsanlığın en acil çözüm bekleyen sorunu olan iklim değişikliği ile mücadele için yeşil ekonomiye geçişin hızlandırılmasının önemine dikkat çeken Erdoğan, "Şu çok açık ki yeşil ekonominin ana aktörleri kadınlar olacak" dedi. Yeşil ekonominin, en basit anlamıyla yaşanabilir bir gelecek dünyası kurmak olduğunu belirten Erdoğan, "Tüm insanlık olarak yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji kaynaklarıyla yeni sistemler kuracağımız, yeni bir rota çizmemiz gerekiyor. İşte bu nedenle kadınların sahip olduğu moral değerlerle örülü yeni iş modellerine ihtiyacımız var. Yani çevreye sıfır olumsuz etkiyle büyüyen, kadın aklı ve ruhunun hakim olduğu şirketler bu işin altın anahtarları olacak. Tüm bunları göz önüne aldığımızda Türkiye ve Katar kadın liderlerinin ortaklığı, sadece iki ülke için değil, coğrafyamız için de öncü olacaktır" şeklinde konuştu.

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KATAR ULUSAL MÜZESİ'Nİ GEZDİ

Emine Erdoğan, Katarlı iş kadınlarıyla bir araya geldiği toplantıdan önce Katar Ulusal Müzesi'ne ziyaret gerçekleştirdi. Erdoğan, müzeye ilişkin bilgi alırken, Katarlı İş Kadınları Derneği Başkan Yardımcısı Aisha Al Fardan da kendisine eşlik etti.