Emine Erdoğan: ‘Karbonsuz dünya için biz varız’

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Kasım ayında Glasgow’da yapılacak COP26 toplantısında, Dünya Habitat Günü kutlama etkinliğinin bu yılki teması olan “Karbonsuz bir dünya için şehir eyleminin hızlandırılması” çağrısının, etkin bir global hareket olacağına olan inancını dile getiren Emine Erdoğan, şöyle konuştu:

ACİLEN ÇÖZÜLMELİ

“Artan şehirleşme, sürdürülebilir olmayan üretim ve tüketim modelleri, karbon ayak izimizin oranını ne yazık ki her geçen gün artırıyor. Bugün yüzde 55 oranında olan kentli nüfusun, 2050’lerde yüzde 70’lere çıkacağı öngörüsü, karbon emisyonunun azaltılması yolunda acil çözümlerin gerekliliğine işaret ediyor. Küresel bir eylem planının, ivedilikle hayata geçmesi gerekiyor. Yarın çok geç olabilir.”

ÇAĞRIYA SES VERİYORUZ

Emine Erdoğan, COVID-19’un “yeni bir yaşam biçiminin anahtarlarını” verdiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti: “Sözgelimi uzaktan çalışma deneyimi, çevre dostu bir iş yaşamının tasarlanmasında yeni bir ufka işaret edebilir. Ulaşımdan klima kullanımına uzanan bu sürecin yeniden planlanması, çevre adına yeni kazanımlar için bir imkandır. Daha iyi bir ekolojik gelecek için sosyologların, psikologların, iletişimcilerin hep birlikte çalışmaları gerektiğini düşünüyorum. Bu çabaların, yeni bir yaşam kültürünün inşasına katkı vermesini umut ediyorum. Çevre konusu soluduğumuz hava, içtiğimiz su gibi yaşamsal bir konudur. Bu düşüncelerle, Habitat girişiminin küresel çağrısına ses veriyor, biz varız diyorum.”