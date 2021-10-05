Emine Erdoğan: ‘Karbonsuz dünya için biz varız’

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Facebooka erişim kesintisiyle ilgili bomba iddiaFacebook'a erişim kesintisiyle ilgili bomba iddia#Sosyal Medya
TOGGun CEOsu çarpıcı raporu açıkladı Sapasağlam ilerliyorTOGG'un CEO'su çarpıcı raporu açıkladı! Sapasağlam ilerliyor#TOGG
Belözoğlunun Başakşehirdeki ekibinde dikkat çeken isimler Cocu ile Fenerbahçeye gelmişti...Belözoğlu'nun Başakşehir'deki ekibinde dikkat çeken isimler! Cocu ile Fenerbahçe'ye gelmişti...#Emre Belözoğlu
Instagram, Facebook ve WhatsApp... Sosyal medya devleri geri döndüInstagram, Facebook ve WhatsApp... Sosyal medya devleri geri döndü#Sosyal Medya
Dünya erişim skandalını konuşurken... Facebook çalışanları kapıda kaldıDünya erişim skandalını konuşurken... Facebook çalışanları kapıda kaldı!#Facebook
Beyaz Saraydan Facebook muhbirinin açıklamalarının ardından önemli adımBeyaz Saray'dan 'Facebook muhbirinin' açıklamalarının ardından önemli adım!#Sosyal Medya
Ümraniyede ortalık karışmıştı... Flaş görüntülerin ardından Valilikten açıklamaÜmraniye'de ortalık karışmıştı... Flaş görüntülerin ardından Valilik'ten açıklama#Ümraniye
Tablo geldi Bakan Kocadan dikkat çeken paylaşım: Bu bir kısır döngü müTablo geldi! Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım: Bu bir kısır döngü mü?#Koronavirüs
Liderler mesajlarını tek tek iletmişti... Her an gerçekleşebilirLiderler mesajlarını tek tek iletmişti... Her an gerçekleşebilir!#Paşinyan
ABD onaylamıştı... ABden yeşil ışık geldi Koronavirüste üçündü doz hamlesiABD onaylamıştı... AB'den yeşil ışık geldi! Koronavirüste üçündü doz hamlesi#Koronavirüs
Aleyna Ağgül davasında önemli detay Ölmeden bir gün önce başvurmuşAleyna Ağgül davasında önemli detay! Ölmeden bir gün önce başvurmuş#Aleyna Ağgül
Çektiği fotoğraf ile birinci olmuştu NASA astronotuna Vandan ilginç teklifÇektiği fotoğraf ile birinci olmuştu! NASA astronotuna Van'dan ilginç teklif#VAN
Ferdi Kadıoğlu ve A Milli Takım için karar zamanı Babası kimliğini paylaşınca ortalık karıştı...Ferdi Kadıoğlu ve A Milli Takım için karar zamanı! Babası kimliğini paylaşınca ortalık karıştı...#Ferdikadıoğlu
Bülent Ersoya isyan ettiler: Hani servetini harcayacaktınBülent Ersoy'a isyan ettiler: Hani servetini harcayacaktın?#Bülent Ersoy
Danilo Zanna ve eşi Tuğçe Demirbilek boşanıyor İlk açıklamaDanilo Zanna ve eşi Tuğçe Demirbilek boşanıyor! İlk açıklama #Danilo Zanna
HABERLERGündem Haberleri

Emine Erdoğan: ‘Karbonsuz dünya için biz varız’

#Emine Erdoğan#Maimunah Mohd Sharif#Dünya Habitat Günü
Emine Erdoğan: ‘Karbonsuz dünya için biz varız’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, BM-HABITAT İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif’in daveti üzerine Kamerun’un Başkenti Yaounde’de gerçekleştirilen 4 Ekim Dünya Habitat Günü kutlama etkinliğinin açılış bölümüne video mesajla katıldı.

Haberin Devamı

Kasım ayında Glasgow’da yapılacak COP26 toplantısında, Dünya Habitat Günü kutlama etkinliğinin bu yılki teması olan “Karbonsuz bir dünya için şehir eyleminin hızlandırılması” çağrısının, etkin bir global hareket olacağına olan inancını dile getiren Emine Erdoğan, şöyle konuştu:

ACİLEN ÇÖZÜLMELİ

“Artan şehirleşme, sürdürülebilir olmayan üretim ve tüketim modelleri, karbon ayak izimizin oranını ne yazık ki her geçen gün artırıyor. Bugün yüzde 55 oranında olan kentli nüfusun, 2050’lerde yüzde 70’lere çıkacağı öngörüsü, karbon emisyonunun azaltılması yolunda acil çözümlerin gerekliliğine işaret ediyor. Küresel bir eylem planının, ivedilikle hayata geçmesi gerekiyor. Yarın çok geç olabilir.”

ÇAĞRIYA SES VERİYORUZ

Emine Erdoğan, COVID-19’un “yeni bir yaşam biçiminin anahtarlarını” verdiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti: “Sözgelimi uzaktan çalışma deneyimi, çevre dostu bir iş yaşamının tasarlanmasında yeni bir ufka işaret edebilir. Ulaşımdan klima kullanımına uzanan bu sürecin yeniden planlanması, çevre adına yeni kazanımlar için bir imkandır. Daha iyi bir ekolojik gelecek için sosyologların, psikologların, iletişimcilerin hep birlikte çalışmaları gerektiğini düşünüyorum. Bu çabaların, yeni bir yaşam kültürünün inşasına katkı vermesini umut ediyorum. Çevre konusu soluduğumuz hava, içtiğimiz su gibi yaşamsal bir konudur. Bu düşüncelerle, Habitat girişiminin küresel çağrısına ses veriyor, biz varız diyorum.”

İlgili Haberler:

Facebook'a erişim kesintisiyle ilgili bomba iddiaTOGG'un CEO'su çarpıcı raporu açıkladı! Sapasağlam ilerliyorInstagram, Facebook ve WhatsApp... Sosyal medya devleri geri döndü
Haberle ilgili daha fazlası:
#Emine Erdoğan#Maimunah Mohd Sharif#Dünya Habitat Günü