Emine Erdoğan: Kadınlara kalkan elleri asla affetmeyeceğiz

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Araştırmaları Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlen 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ panelinin açılışına katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı Tuğgeneral Murat Bulut’un da katıldığı açılışta konuşan Emine Erdoğan sözlerine İstanbul'da samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'e rahmet dileyerek başladı ve “Kadınlara kalkan elleri asla affetmeyeceğiz” dedi. Emine Erdoğan, özetle şunları söyledi:

BİR ŞİDDET YANGINI...

“Kadına yönelik şiddet, coğrafi sınırları aşan, tüm toplumların ortak sorunudur. Dünya Sağlık Örgütü ve birçok uluslararası kuruluşun rakamlarına göre, dünyada her 3 kadından 1’i hayatlarının bir döneminde şiddete maruz kalıyor. Yine, 15-49 yaş aralığındaki kadınların yüzde 27’si, yani neredeyse 3’te 1’i, eşi ya da bir yakını tarafından şiddet görüyor. Dünyanın dört bir yanını saran, bir şiddet yangınından bahsediyoruz. Bu mücadeleyi tek bir cepheden veremeyiz. Şiddeti, toplumumuzun damarlarından temizlemek için yalnızca bir alana yoğunlaşmak, kalıcı bir çözüm getirmez. Şiddetin kökünü kurutmak hepimizin el birliğiyle yürüteceği çalışmalara bağlıdır.

ALKIŞLANAN MODELLERE DÖNÜŞÜYOR

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Sinema ve müzik gibi, insanların zihnine en hızlı tesir eden araçlar maalesef beraberinde şiddet unsurlarını da taşıyor. Hatta şiddetin kutlanan, şiddet gösteren karakterlerin alkışlanan modellere dönüştüğünü görüyoruz. Şarkılarda, kadınların haysiyetine büyük saldırı saydığımız sözlerin, adeta tekerlemeye döndüğünü görmek son derece acı. Bununla beraber, sosyal medyada kadınlara yöneltilen şiddet dili ise işin mutlaka ele alınması gereken diğer bir safhası.”