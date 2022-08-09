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Emine Erdoğan, kadın büyükelçi ve büyükelçi eşleriyle buluştu

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#Emine Erdoğan#Ankara#Cumhurbaşkanlığı
Emine Erdoğan, kadın büyükelçi ve büyükelçi eşleriyle buluştu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2022 16:57

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, 13. Büyükelçiler Konferansı çerçevesinde kadın büyükelçi ve büyükelçi eşleriyle öğle yemeğinde bir araya geldi.

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen yemek öncesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun eşi Hülya Çavuşoğlu, teşekkür konuşması yaptı.

Yemekte davetlilere, Emine Erdoğan öncülüğünde hazırlanan "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabında yer alan geleneksel lezzetler sunuldu.
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan’ın da mini bir konser verdiği program sonunda Emine Erdoğan, kadın büyükelçiler ve büyükelçi eşleriyle fotoğraf çektirdi.

Emine Erdoğan, kadın büyükelçi ve büyükelçi eşleriyle buluştu

TÜRKİYE DOKUMA ATLASI SERGİSİ

Yemek öncesi Emine Erdoğan’ın himayelerinde gerçekleştirilen Türkiye Dokuma Atlası Projesi çerçevesinde bir araya getirilen yöresel dokumaların yer aldığı "Türkiye Dokuma Atlası Sergisi" kadın büyükelçi ve büyükelçi eşlerinin beğenisine sunuldu.
Emine Erdoğan, kadın büyükelçi ve büyükelçi eşleriyle buluştu

Türkiye Dokuma Atlası Projesi çerçevesinde bir araya getirilen yöresel dokumaların, uluslararası alanda tanıtımı amaçlanıyor.
Emine Erdoğan, kadın büyükelçi ve büyükelçi eşleriyle buluştu

Olgunlaşma enstitülerinin yenilenme çalışmalarının bir ürünü olarak hazırlanan Türkiye Dokuma Atlası Projesi, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı İstanbul Sabancı Beylerbeyi Olgunlaşma Enstitüsü tarafından yürütülüyor.
Emine Erdoğan, kadın büyükelçi ve büyükelçi eşleriyle buluştu

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#Emine Erdoğan#Ankara#Cumhurbaşkanlığı

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