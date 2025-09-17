×
HABERLERGündem Haberleri

Emine Erdoğan, Japonya Altes Prensesi Mikasa ile bir araya geldi

Güncelleme Tarihi:

#Emine Erdoğan#Prenses Akiko Mikasa#Japonya
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2025 17:44

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye ziyareti kapsamında Ankara'da bulunan Japonya Prensesi Akiko Mikasa ile bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, şu ifadeleri paylaştı:

Japonya-Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin başlamasının 100’üncü yıl dönümü vesilesiyle ülkemizi ziyaret eden Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa ile bir araya gelmekten mutluluk duydum. 

Görüşmemizde çevrenin korunması, kültürel mirasın yaşatılması ve gastronomi başta olmak üzere pek çok konuyu ele aldık.

Ülkelerimiz arasındaki derin dostluğun, gelecek nesillere aktarılabilmesi için birlikte atılabilecek adımları değerlendirdik.

Kültür ve Turizm Bakanlığımızın himayesinde, Japonya ve Anadolu Arkeoloji Enstitüsü’nün öncülüğünde ülkemizde yürütülen arkeolojik kazıların çok kıymetli olduğunun altını çizdik. 

Yakın zamanda Şanlıurfa’da başlatılacak olan Ayanlar Ören Yeri kazı çalışmalarının, iki ülke arasındaki kültürel bağları daha da güçlendireceğine inancımız tam.

Nazik ziyaretleri için Altes Prenses Akiko Mikasa’ya gönülden teşekkür ediyorum. 

Bu anlamlı yıl dönümünün, Türkiye Japonya ilişkilerine yeni ufuklar açmasını diliyorum.

