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Emine Erdoğan, İzmir'de kültür sanat merkezinin açılışını gerçekleştirdi

#Emine Erdoğan#İzmir#Kültür Sanat Merkezi
Emine Erdoğan, İzmirde kültür sanat merkezinin açılışını gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile birlikte İzmir Olgunlaşma Enstitüsü Kültür Sanat Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.

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Emine Erdoğan ve Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İzmir Olgunlaşma Enstitüsü'ne devredilen, bir dönem öğretmenevi olarak hizmet veren Kültür Sanat Merkezi'nin açılışını yaptı. Enstitü Müdürü Şule Aydın'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Emine Erdoğan, kursiyerlerle sohbet etti.

Emine Erdoğan ve beraberindekiler dantel geri dönüşüm atölyesini gezdikten sonra "Anadolu Cepkenleri" sergisi ile nakış, minyatür ve iğne oyası uygulama alanlarını ziyaret etti.

Açılışa; AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in eşi Nebahat Özer, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in eşi Fatma Köşger, İzmir İl Millî Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ve diğer ilgililer katıldı.

Emine Erdoğan, İzmirde kültür sanat merkezinin açılışını gerçekleştirdi

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İZMİR OLGUNLAŞMA ENSTİTÜSÜ KÜLTÜR SANAT MERKEZİ HAKKINDA

Geleneksel el sanatlarının tanıtılması, yaşatılması ve kuşaktan kuşağa aktarılmasının sağlanmasına yönelik çalışmalar yürütülüyor. Enstitü atölyelerinde hazırlanan koleksiyonların sergilendiği sergi salonunun bulunduğu merkezde; gastronomi üzerine çalışmaların yapıldığı, eğitim-üretim ve satış hizmetlerinin sunulduğu kafeterya, servis alanı, sanat atölyelerinde hazırlanan ürünlerin tanıtım ve satışının yapıldığı mağaza bölümü, kültür sanat kütüphanesi, geleneksel sanatlara yönelik tanıtım faaliyetlerinin yürütüleceği workshop ile atölye çalışma alanı da yer alıyor.​​​​​​​

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#Emine Erdoğan#İzmir#Kültür Sanat Merkezi

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