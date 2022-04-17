Emine Erdoğan, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskınını kınadı

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Emine Erdoğan'ın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım şöyle;

* Müslümanlar için mübarek olan Ramazan-ı Şerif ayı içerisinde, Filistin'de kutsal ibadet yerimiz Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırılar, her birimizin kalbini paramparça etti. Kadın ve çocuklar başta olmak üzere sivillere yönelik yapılan hukuksuz saldırıları şiddetle kınıyorum.

* İnanıyorum ki çocukların şehit düştüğü bir dünyada, cehennem ateşini çok uzakta aramaya gerek yok. Uluslararası toplumu sorumluluk almaya ve din, dil, ırk ayırt etmeksizin dünya barışı için harekete geçmeye çağırıyorum.