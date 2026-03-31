Emine Erdoğan: İsraf önlenirse dünyada açlık da sona erer

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın eşi ve Birleşmiş Milletler (BM) Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Sıfır Atık Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, BM Genel Kurulu’nda 14 Aralık 2022’de, Türkiye’nin ana sunuculuğunda, 105 ülkenin de ortak sunuculuğunda oy birliğiyle kabul edilen kararla 30 Mart’ın “Uluslararası Sıfır Atık Günü” olarak ilan edilmesinin yıl dönümü kapsamında bir video mesaj yayımladı.

Uluslararası Sıfır Atık Günü’nün 4’üncü yılını birlikte kutlamanın mutluğunu yaşadığını belirten Erdoğan, mesajında özetle şu ifadelere yer verdi:

“Bu yılki temamızı gıda israfı olarak belirledik. Çünkü bugün dünyada 673 milyon insan açlıkla mücadele ediyor. 2 milyardan fazla insan yeterli ve dengeli beslenemiyor. Her 12 kişiden biri kronik açlık riski altında yaşamını sürdürüyor.

Bu nedenle istedik ki, çöpe attığımız her yiyeceğin ardında oluşan zincirleme etkileri fark edelim. Ve bu gidişata hep birlikte ‘Dur’ diyelim. Böylece Afrika’da, Asya’da, Gazze’de ve birçok coğrafyada açlıkla ölüm arasındaki o korkunç sınırda yaşayan kardeşlerimin yanında yer alabilelim.

YILDA 5.8 TRİLYON TABAK YEMEK ZİYAN OLUYOR

Ne acıdır ki dünyada 5 yaş altı çocuk ölümlerinin yaklaşık yarısı açlıktan kaynaklanıyor. Nice çocuk büyüyemeden, güzel bir gün göremeden hayata veda ediyor. Halbuki küresel ölçekte israf edilen gıdanın sadece dörtte birini kurtarabilsek dünyadaki açlığa son verebiliriz.

Dünyada her yıl 5.8 trilyon tabak yemeğe değer 2.3 milyar ton gıda tüketilmeden kaybediliyor. Ziyan edilen her bir lokmada, hayatı o lokmaya bağlı insanların hakkı var. Savaş bölgelerinde açlık ve susuzluktan kıvranan insanların yakarışları var. Unutmayalım ki, gıda kaybının ve israfının faturasını tüm insanlık birlikte ödüyor.

GIDA İSRAFININ YÜZDE 60’I EVLERDE

Küresel sera emisyonlarının yüzde 8 ila 10’unun sebebi gıda kaybı ve israfıdır. Gıda israfı endeksi raporuna göre, gıda israfının yüzde 60’ı evlerde gerçekleşiyor. Demek ki bizler biraz dikkat, biraz farkındalık ve küçük davranış değişiklikleriyle, pekala bu büyük israfın gönüne geçebiliriz.

Nitekim 2017’de başlattığımız Sıfır Atık Projesi’nde bugüne kadar edindiğimiz tecrübeler bize gösterdi ki, davranış değişikliği en güçlü çevre ve iklim politikasıdır. Yani sorunlu bir davranış, tüm insanlığı ve doğayı halka halka kuşatan bir iyilik dalgasına dönüşebilir. Mesela sadece bir meyveyi çürütmeyerek bile, o meyvenin pişmesi için sarf edilen suyu, enerjiyi ve insan emeğini boşa harcamamış oluruz. Aynı doğal yenilemesine fırsat verir, çevre kirliliğinin ve sera gazı emisyonlarının azalmasına katkı sağlarız.

O halde gelin, el ele verelim. Küçük adımlarla büyük mesafeler katedelim. Mutfaklarımızı israf merkezleri olmaktan kurtaralım, onları nimete vefa mekanları yapalım. En önemlisi de, bereketin kıymet bilmekle arttığını unutmayalım. Ve çocukların aç kalmadığı, adil bir dünyayı omuz omuza kuralım.”

TEMSİLCİLİKLERDE GÖSTERİLECEK

Emine Erdoğan’ın video mesajı, BM Cenevre Daimi Temsilciliği, BM Nairobi Daimi Temsilciliği, UNESCO Daimi Temsilciliği, BM Daimi Temsilciliği, OECD Paris Daimi Temsilciliği, Brüksel Daimi Temsilciliği, FAO Roma Büyükelçiliği, UNODC Daimi Temsilciliği, Kosova Daimi Temsilciliği, Berlin Daimi Temsilciliği, Brezilya Daimi Temsilciliği, Londra Daimi Temsilciliği, Bakü Daimi Temsilciliği, Viyana Daimi Temsilciliği ve Gaboron Büyükelçiliği’ndeki etkinliklerde de gösterilecek.

İYİLİK DALGASINA DÖNÜŞEBİLİR

- Emine Erdoğan NSosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise şu ifadelere yer verdi: “2017 yılında başlattığımız Sıfır Atık Projesi’nde bugüne kadar edindiğimiz tecrübeler bize gösterdi ki davranış değişikliği en güçlü çevre ve iklim politikasıdır. Yani sorumlu bir davranış, tüm insanlığı ve doğayı halka halka kuşatan bir iyilik dalgasına dönüşebilir. Faturasını hepimizin ödediği gıda kaybının ve israfının önüne geçebiliriz. Tabiatın kendini yenilemesine fırsat verir, çevre kirliliğinin ve sera gazı emisyonlarının azalmasına katkı sağlayabiliriz. 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü vesilesiyle birlik olalım, fark edelim, küçük adımlarla büyük mesafeler katedelim.”