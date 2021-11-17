Emine Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez'in eşi Fernandez'i ağırladı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dar gelirlilerin üzerindeki yükü hafifleteceğiz... Asgari ücret ne kadar olacakCumhurbaşkanı Erdoğan: Dar gelirlilerin üzerindeki yükü hafifleteceğiz... Asgari ücret ne kadar olacak#Cumhurbaşkanı
İstanbulda kırmızı alarm Bakan Kocadan çok önemli uyarıİstanbul'da kırmızı alarm! Bakan Koca'dan çok önemli uyarı#Koronavirüs
Şenol Güneş sonrası inanılmaz değişim Kendisi de açıkladı, o detay...Şenol Güneş sonrası inanılmaz değişim! Kendisi de açıkladı, o detay...#Hakan Çalhanoğlu
Düzce’de deprem İstanbul ve birçok şehirde hissedildi…Düzce’de deprem! İstanbul ve birçok şehirde hissedildi…#İstanbul
Uzmanlardan dikkat çeken açıklamalar Marmara depremiyle ilgisi yok, asıl tehlike...Uzmanlardan dikkat çeken açıklamalar! "Marmara depremiyle ilgisi yok, asıl tehlike..."#Deprem
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben görevde oldukça faizle mücadelem sürecekCumhurbaşkanı Erdoğan: Ben görevde oldukça faizle mücadelem sürecek#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğandan yüzde 50+1 tartışmasına ilişkin açıklamaCumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüzde 50+1 tartışmasına ilişkin açıklama#Erdoğan
Lionel Messi geri mi dönüyor Barcelonadan açıklama...Lionel Messi geri mi dönüyor? Barcelona'dan açıklama...#Barcelona
En yakın arkadaşının doğumuna girdi... Bebeğin babası kocası çıktıEn yakın arkadaşının doğumuna girdi... Bebeğin babası kocası çıktı#ABD
Usta şair Sezai Karakoça son vedaUsta şair Sezai Karakoç'a son veda#Sezai Karakoç
Terör örgütü üyeliğinden aranan Suriyeli sanatçı yakalandıTerör örgütü üyeliğinden aranan Suriyeli sanatçı yakalandı#Şanlıurfa
Akıl alır gibi değil Tarihte böylesi yok Rakibinin arka kanadına dokununca...'Akıl alır gibi değil! Tarihte böylesi yok' Rakibinin arka kanadına dokununca...#Formula 1
Bilim kurgu filmi değil gerçek... Son çare okullar süresiz kapatıldıBilim kurgu filmi değil gerçek... Son çare okullar süresiz kapatıldı!#Hindistan
Charles ile Camilla Ürdüne gitti, Londraya şişe şişe kutsal su götürüyorCharles ile Camilla Ürdün'e gitti, Londra'ya şişe şişe kutsal su götürüyor#Prens Charles
Evlenmemek için büyükelçiliğe bile sığınmıştı: Evine döndü ama insan içine çıkmıyorEvlenmemek için büyükelçiliğe bile sığınmıştı: Evine döndü ama insan içine çıkmıyor #Prens Albert
HABERLERGündem Haberleri

Emine Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez'in eşi Fernandez'i ağırladı

#Emine Erdoğan#İspanya#Maria Begona Gomez Fernandez
Emine Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchezin eşi Fernandezi ağırladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye-İspanya Hükümetlerarası 7. Zirvesi'ne katılmak üzere Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in eşi Maria Begona Gomez Fernandez ile bir araya geldi.

Haberin Devamı

Emine Erdoğan, konuk başbakanın eşi Fernandez'i Medeniyetler Müzesi'nde karşıladı.

Yaklaşık 45 dakika müzeyi gezen Emine Erdoğan ve Fernandez'e Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ve Müze Müdürü Yusuf Kılıç da eşlik etti.

Ziyaretin ardından, iki lider eşine müzenin yüzüncü yılına özel kitap ve Hitit Güneş Kursu paketi takdim edildi.

Daha sonra Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ne geçen Emine Erdoğan ve konuk Fernandez'e, Cihannüma salonundaki İspanya kitaplığı bölümünde bulunan kitaplara ilişkin bilgilendirmede bulunuldu.

Emine Erdoğan ve Fernandez, ardından sergi salonuna gelerek, Türkiye Dokuma Atlası Sergisi'ni ziyaret etti.

Burada Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası mensubu kemanist Ayça Akünal tarafından karşılanan lider eşlerine Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası mensuplarından oluşan bir grup tarafından müzik dinletisi sunuldu.

Ardından Fernandez, Emine Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Serası'ndaki çay davetine eşlik etti.

Lider eşleri daha sonra resmi akşam yemeğine katılacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Emine Erdoğan#İspanya#Maria Begona Gomez Fernandez

BAKMADAN GEÇME!

Ve Bill Gates harekete geçti... İşte dünyayı kurtaracak proje

Ve Bill Gates harekete geçti... İşte 'dünyayı kurtaracak' proje!

#Bill Gates
Birçok kişi bu detayı bilmiyor... 2 aylık birden alabilirsiniz

Birçok kişi bu detayı bilmiyor... 2 aylık birden alabilirsiniz

#Prim
Özlem Türeci ve Uğur Şahin açıklamıştı... Kovid-19 aşısında yeni dönem

Özlem Türeci ve Uğur Şahin açıklamıştı... Kovid-19 aşısında yeni dönem!

#Kovid Aşısı