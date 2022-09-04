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Emine Erdoğan IPA yönetimiyle buluştu: Dünyanın tüm çocuklarını konuştular

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#Emine Erdoğan#Uluslararası Pediatri Kurumu#Fahrettin Koca
Emine Erdoğan IPA yönetimiyle buluştu: Dünyanın tüm çocuklarını konuştular
Fatma Aksu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2022 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Uluslararası Pediatri Kurumu’nun (IPA) yöneticileriyle bir araya geldi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, IPA Başkanı Prof. Dr. Enver Hasanoğlu ile Dış İlişkiler Direktörü Kerem Hasanoğlu’nun da katıldığı toplantının konusu, dünyanın tüm çocukları oldu. Toplantıda dünyadaki kıtlık tehlikesine engel olan Tahıl Koridoru Antlaşması da konuşuldu. Toplantıyı sosyal medya hesabından duyuran Erdoğan, “Uluslararası Pediatri Kurumu (IPA) Yönetimi ile bir araya geldik. Dünyadaki her çocuğun sağlığı ve refahı için küresel işbirliğinin önemine değindik. Global açlık krizini önleyen Tahıl Koridoru Anlaşmasıyla, ülkemizin oynadığı mühim rol üzerine istişare ettik” dedi.

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#Emine Erdoğan#Uluslararası Pediatri Kurumu#Fahrettin Koca

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