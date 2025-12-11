×
Emine Erdoğan: İnsan hakkı onursal hak

#Emine Erdoğan#İnsan Hakları#Filistin
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2025 07:00

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İnsan hakları, insanın doğuştan taşıdığı onurun en yalın hakkıdır. 10 Aralık, bu hakların korunmadığı her yer için yükselen bir vicdan çağrısıdır. Bugün, Filistin’de yurtlarından koparılan, özgürlüğü elinden alınan, en temel hakları dahi çok görülen insanların acısı, dünyanın adalet arayışını daha da derinleştiriyor. Ve biz biliyoruz ki adil bir dünya mümkündür. Yeter ki insan insanın acısına duyarsız kalmasın; yeter ki hak güçten değil, haktan yana büyüsün” ifadelerine yer verdi.         

 

