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Emine Erdoğan ile Michal Herzog Ankara’da sergi açılışı yaptı

#Emine Erdoğan#Michal Herzog#Ankara
Emine Erdoğan ile Michal Herzog Ankara’da sergi açılışı yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ile İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un eşi Michal Herzog, Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi'nde sergi açılışı yaptı.

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Emine Erdoğan ile İsrail Cumhurbaşkanı'nın resmi ziyareti kapsamında Ankara’ya gelen Michal Herzog’u müzede Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Müze Müdürü Erdem Akkurt ile Türkiye Yahudi cemaatinden kadın temsilciler karşıladı. Herzog ve Erdoğan, Dünya Kadınlar Günü'ne ithafen gerçekleştirilen “Renk Ahenk Mihenk - Usta Türk Kadın Sanatçılarımızdan Nadide Bir Seçki” sergisinin açılışını yaptı. Küratör Ahmet Albayrak'ın rehberliğinde sergiyi gezen Erdoğan ve Herzog, burada ve müzenin diğer bölümlerinde sergilenen eserler hakkında bilgi aldı.

Emine Erdoğan ile Michal Herzog Ankara’da sergi açılışı yaptı

İki first lady için müzenin Türk Odası bölümünde Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü sanatçıları tarafından kadın bestekarlara ait Türk müziği dinletisi de yapıldı.

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“HERZOG, MİLLET KÜTÜPHANESİ'NE 10 İBRANİCE KİTAP BAĞIŞLADI”

Erdoğan ve Herzog, Resim ve Heykel Müzesi'ndeki ziyaretin ardından Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ne geçti. Millet Kütüphanesi Daire Başkanı Ayhan Tuğlu tarafından karşılanan first ladyler, Cihannuma salonunu gezdi. Buradaki Dünya Kitaplığı bölümünde İsrail kitaplığını da ziyaret eden Herzog, kütüphaneye 10 İbranice kitap bağışı yaptı. Erdoğan da Herzog'a Yunus Emre Divanı'nın İbranicesini hediye etti.

Emine Erdoğan ile Michal Herzog Ankara’da sergi açılışı yaptı

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#Emine Erdoğan#Michal Herzog#Ankara

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