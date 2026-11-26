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Emine Erdoğan, 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'ne ilişkin mesaj yayımladı. Erdoğan, sanal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Şiddetin hiçbir türüyle bir arada yaşamayı kabul edemeyiz. Zira şiddet bilhassa kadına yönelik şiddet, bir canın incindiği yerden bütün insanlığı yaralar. Kadına kalkan her el, bütün bir toplumu derinden sarsar. İşte bu nedenle insan onurunu korumak, kadınıyla erkeğiyle hepimizin ortak meselesidir. 25 Kasım 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nün, devletimizin kararlılığı etrafında toplumsal dayanışmamızı güçlendirmesini diliyorum" dedi.